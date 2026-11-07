NEKADAŠNJA HOLIVUDSKA LEPOTICA DANAS JE NEPREPOZNATLJIVA: Nove fotografije iznenadile javnost (FOTO)

Sibil Šepard bila je jedna od najatraktivnijih glumica svog vremena koja je pažnju privlačila nestvarnom lepotom. Danas ima 76 godina i mnogi su je jedva prepoznali na novim fotografijama.

Sibil Šepard karijeru je započela kao manekenka krajem 60-ih, a godine 1971. ostvarila je prvu ulogu u filmu The Last Picture Show.

Zahvaljujući čuvenom ostvarenju Taxi Driver vrata slave su joj se otvorila, te su filmski i TV angažmani samo pristizali na njenu adresu.

Ne bi trebalo izostaviti ni Sibilinu ulogu Medi Hejs u seriji Moonlighting, koja je dodatno učvrstila titulu jedne od najpoznatijih, ali i najatraktivnijih glumica tog vremena.

Reclusive Cybill Shepherd, 76, steadies herself on a male minder during rare outing in Los Angeles https://t.co/T40mngImd3 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 6, 2026

Sibil je imala specifičnu lepotu, a kad god bi se pojavila u javnosti izazivala je poglede sveta. No, danas je priča potpuno drugačija.

Bivša glumica ima 76 godina i retko ko bi je prepoznao na ulici. Nedavno je uslikana u Los Anđelesu dok je u društvu asistenta obavljala dnevnu nabavku.

Eighties bombshell unrecognisable 35 years after co-starring with Bruce Willis https://t.co/8U9ha9a6sR — The Irish Sun (@IrishSunOnline) November 6, 2026

Za tu priliku je nosila ležerne modne komade, odnosno, plave farmerke i crnu rolku, a stajling je zaokružila visoko stilizovanom punđom.

Dodala je i naočare, kako bi se sakrila od znatiželjnih medija, ali trud je bio bezuspešan.

(Super žena)

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