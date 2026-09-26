NEVOLJE NE PRESTAJU DA SE NIŽU: Prijatelji Kaje Gerber joj pritekli u pomoć posle smrti brata

Nakon smrti brata, Kaji Gerber je nestala mačka, evo kako su joj prijatelji pritekli u pomoć

Nakon iznenadne smrti rođenog brata prijatelji Kaje Gerber su uz nju tokom najgore nedelje u njenom životu.

Sada su Kaijin dečko, glumac Luis Pulman, te nekoliko prijatelja zvezde serije "The Shards", među kojima je bio i Džejk Šejn, se okupili prekjuče kako bi lepili plakate u potrazi za Kaijinom nestalom mačkom, otkriva TMZ.

Oni postavljaju letke s natpisom"Izgubljena mačka", na kojima je prikazana siva mačka zelenih očiju po imenu Toni. Prema informacijama na plakatima, mačka na sebi ima uređaj za praćenje. Plakati su istaknuti podebljanim crvenim slovima koja uokviruju fotografiju nestalog ljubimca. Dan kasnije, izvor je potvrdio za People da je mačak Toni pronađen nakon što su plakati postavljeni.

Nestanak mačka dogodio se u posebno bolnom periodu za 25-godišnju Kaju. Naime, 20. septembra preminuo je njen brat Presli Gerber u 27. godini. Prema podacima Odeljenja mrtvozornika okruga Los Anđeles koje je dobio People, preminuo je u ustanovi za odvikavanje. Policijska uprava Santa Monike objavila je da je obdukcija sprovedena u ponedeljak, no "uzrok i način smrti su odloženi, što znači da su zatražena dodatna testiranja i/ili analize kako bi se doneo konačan zaključak".

Predstavnik Preslijeve porodice, njegove majke Sindi Kraford, oca Randea Gerbera i sestre Kaje, rekao je: "Porodica moli za privatnost tokom ovog izuzetno teškog i bolnog perioda."

Četiri dana pre bratove smrti, Kaja je otkrila koliko joj je Presli u poslednje vreme pružao podršku gledajući njenu novu seriju "The Shards".

"Moj brat gleda seriju, što je jako slatko. Šalje mi fotografije dok je gleda", rekla je Kaja u intervjuu 16. septembra.

U intervjuu za naslovnicu Voguea objavljenom 11. avgusta, Kaja je govorila o onome što je časopis opisao kao Preslijevu "decenijsku dugu borbu sa zavisnošću".

Rekla je da ona, 60-godišnja Kraford i 64-godišnji Rande, Preslija vide kao "apsolutnog učitelja" iskrenosti.

"Moji roditelji su tokom većeg dela naših života bili vrlo, vrlo privatni i nisu ništa delili, a sada imamo tog apsolutnog učitelja, mog brata, koji kaže: 'Biću vrlo ljudski pred svima.' Ne možete baš sve skrivati od sveta' ", rekla je ona.

(Stil)

BONUS VIDEO: