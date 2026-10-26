"NISAM MOGAO DA PODNESEM POBAČAJE, HTEO SAM DECU": Petar Božović ludo voleo lepu Ruskinju, ali je morao da je ostavi

Marina Koljubajeva, poznata po ulozi u seriji "Neven", ostavila je neizbrisiv trag u svetu glume i publike širom bivše Jugoslavije.

Glumica Marina Koljubajeva opčinila je publiku širom bivše Jugoslavije čim se pojavila na sceni. Ostaće zapamćena po svojoj specifičnoj lepoti, nesvakidašnjem šarmu i ulogama koje su obeležile jednu epohu.

Svoju prepoznatljivost na velikom platnu i malim ekranima stekla je pre svega u čuvenom dečjem serijalu "Neven", gde je tumačila likove Nevene, Dobre Jele i mađioničareve pomoćnice Mice. Nakon toga usledila su ostvarenja poput "Šešir profesora Koste Vujića", "Bolji život" i "Šta se zgodi kad se ljubav rodi", a ostvarila je i zapažene uspehe u pozorištu.

Ipak, uloga u seriji "Neven" zauzimala je posebno mesto u njenom srcu, o čemu je sama glumica svojevremeno otvoreno govorila: "Nemojte pogrešno da me razumete, ali meni se 'Neven' mnogo dopada i slatko se smejem, kao da nisam ja to snimala i kao da ne zna šta se sve događalo".

Bračni lom sa Petrom Božovićem

Malo je poznato da je lepa glumica bila u braku sa našim glumačkim velikanom Petrom Božovićem, sa kojim je dobila sina Draška. Zanimljivo je da je tokom snimanja prvog dela serije "Neven" bila trudna, pa ju je u nastavku zamenila koleginica Neda Arnerić.

Međutim, bračni život Marine i Petra ubrzo se suočio sa nepremostivim preprekama. Do razvoda je došlo nakon što je Marina odlučila da prekine drugu trudnoću, što je glumac veoma teško prihvatio.

Iskrene izjave Petra Božovića svedoče o dubokom neslaganju oko uloge porodice: "Razveo sam se, jer nisam mogao da podnesem pobačaje. Ja sam hteo porodicu i decu".

Glumac je godinama kasnije izneo još detalja o njihovom odnosu i razlozima zbog kojih su krenuli odvojenim putevima: "Bila je glumica i karijeru je otpočela u seriji 'Neven', koja se nedavno reprizirala, a pošto je bila trudna, u drugom delu zamenila ju je Neda Arnerić. Bila je mnogo lepa, putena, Ruskinja Marina Koljubajeva. Različito smo gledali na porodicu, ona je pobacila naše drugo dete uz moje protivljenje. Smatrao sam da brak i ne postoji ako nema dece jer u tom slučaju možemo ceo život i da se zabavljamo".

Nakon razvoda, glumica se nije previše izlagala javnosti. Marina Koljubajeva preminula je 2004. godine u 54. godini, ostavivši iza sebe uloge po kojima je mnogi i danas pamte sa setom i poštovanjem.

(Blic)

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