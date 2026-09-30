NJENA POSLEDNJA ŽELJA KIDA DUŠU: Usnija Redžepova se dugo borila sa teškom bolešću, a izdaja muža ju je slomila

Usnija Redžepova, čuvena pevačica, sahranjena je po muslimanskim običajima, ispunivši svoju poslednju želju u rodnoj Severnoj Makedoniji.

Usnija Redžepova bila je jedna od onih umetnica čije se ime vezuje za snažan glas, prepoznatljiv temperament i decenije posvećene muzici. NJene interpretacije narodne i starogradske pesme ostale su duboko urezane u sećanje publike, a iza scenskog sjaja i brojnih uspeha krila se žena koja je u poslednjim godinama života prolazila kroz veoma težak period.

Od njene smrti prošlo je 11 godina, ali priča o njenoj poslednjoj životnoj borbi i danas privlači pažnju. Usnija se godinama borila sa teškim oblikom raka pluća, dok je, prema svedočenjima njenih bliskih ljudi, dodatni udarac doživela zbog odnosa sa suprugom, harmonikašem Svetomirom Šešićem Šeletom.

Usnija i Šele proveli su zajedno više od tri decenije. NJihov brak godinama je u javnosti izgledao stabilno, a važili su za par koji je uspevao da odoli brojnim izazovima koje je donosio život na estradi. Ipak, iza zatvorenih vrata, odnos između supružnika navodno je bio daleko složeniji.

"Usnija Redžepova je tri godine pred smrt bila užasno razočarana u supruga Svetomira Šešića Šeleta, zbog čega je zahtevala da je sahrane odvojeno od njega", govorila je njena bliska koleginica.

Prema rečima ljudi koji su joj bili bliski, dodatne nesuglasice pojavile su se oko imovine i kuće na Dušanovcu, što je, kako su kasnije pričali, veoma teško pogodilo pevačicu.

"Ona je mnogo propatila pred odlazak sa ovog sveta. Šele je bio njen partner toliko dugo, sve su zajedno sticali, ali Usnija je bila ta koja je bila zvezdetina, ona je ipak imala mnogo i pre njega, a i za vreme braka s njim više je zarađivala… Čim je preminuo, njegovi su upali kod Usnije, koja je već tada bolovala od raka pluća, da traže da im potpiše papire da je sve njihovo. I kuća i sve što je u njoj. To ju je slomilo. Doživela je tako razočarenje od muža… Mogu da kažem da je to i ubrzalo da njen rak na plućima napreduje. Nije joj bilo do života. Samo joj je u glavi bila ta izdaja koju je od njega doživela", ispričala je pevačicina bliska prijateljica.

Poslednja bitka u bolničkoj sobi

Usnija je više od tri godine živela sa dijagnozom raka pluća, a poslednje dane provela je u Kliničko-bolničkom centru u Beogradu. Bolest ju je iz dana u dan sve više iscrpljivala, a njeno zdravstveno stanje bilo je veoma teško. Ipak, prema svedočenju ljudi koji su je posećivali, do samog kraja bila je svesna situacije i želela je da se bori.

U jednom od poslednjih razgovora otvoreno je govorila o tome koliko joj je teško i koliko je bolest uzela maha.

"Ne puštajte me, ostanite sa mnom. Umirem! Gotova sam! Borim se koliko mogu, hoću da ozdravim. Svakodnevno se mučim s bolovima i teško dišem. Stanje mi se mnogo pogoršalo. Ležim u krevetu, jedva uspevam da sedim. Pokušala sam da ustanem kako bih prošetala, ali ne mogu se osloniti na noge. Dosta sam smršala, kao da nisam ja, ljudi me čak i ne prepoznaju. Pijem samo vodu, nemam snage ni da jedem", rekla je tada pevačica u jednom od svojih poslednjih razgovora.

Poslednja želja koju je jasno izrazila

Usnija je, prema svedočenjima njoj bliskih ljudi, još za života donela odluku da ne želi da bude sahranjena pored supruga. Iako je prvobitno bilo planirano da ona i Šele počivaju zajedno na Centralnom groblju, pevačica je kasnije poželela da bude sahranjena u svojoj rodnoj Makedoniji.

NJena poslednja želja je ispunjena. Usnija Redžepova sahranjena je 1. oktobra 2015. godine u Skoplju, na muslimanskom delu groblja Butel, gde počivaju i njeni najbliži.

NJen ispraćaj protekao je bez velike ceremonije. Nije bilo pompe, dugih govora ni oproštajnih obraćanja. Na sahranu su došli članovi porodice, prijatelji i nekolicina kolega, među kojima su bile i Esma Redžepova i Vaska Jankovska.

Tiho i dostojanstveno, Usnija je ispraćena na večni počinak u gradu u kojem je želela da pronađe svoj poslednji mir.

(Stil)

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