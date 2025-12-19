NORVEŠKA PRINCEZA U LOŠEM STANJU: Oglasila se palata o supruzi budućeg kralja - bori se sa teškom bolesti od 2018. godine

Norveška palata je u petak potvrdila da će prestolonaslednica Mete-Marit biti podvrgnuta transplantaciji pluća nakon pogoršanja zdravstvenog stanja.

Mete-Marit (52), supruzi prestolonaslednika Norvreške Hokona Magnusa, dijagnostikovana je hronična plućna fibroza 2018. godine i od tada je morala da ograniči broj obaveza koje obavlja. U oktobru je napravila pauzu od jednog meseca kako bi se podvrgla jednomesečnoj plućnoj rehabilitaciji, ali sada je palata potvrdila da se njeno stanje pogoršalo, navodeći u saopštenju:

- Tokom jeseni, sproveden je niz testova koji pokazuju jasno pogoršanje zdravstvenog stanja prestolonaslednice. Lekari Univerzitetske bolnice Rikshospitalet su stoga započeli proces procene za potencijalnu operaciju transplantacije pluća - prenosi britanski Hello.

- Dolazimo do tačke kada će transplantacija pluća biti neophodna i preduzimamo neophodne pripreme kako bismo osigurali da će to biti moguće kada za to dođe vreme. Trenutno nije doneta odluka o tome kada će prestolonaslednica biti stavljena na listu čekanja za transplantaciju pluća - izjavio je Are Martin Holm, profesor i šef Odeljenja za respiratornu medicinu u Univerzitetskoj bolnici Rikshospitalet.

Palata je dodala da je Mete-Marit izrazila veliko interesovanje da nastavi da obavlja svoje dužnosti, ali da će njene poslovne aktivnosti biti organizovan tako da se u najvećoj mogućoj meri prilagode njenom zdravstvenom stanju.

Princeza, koja je udata za budućeg kralja, prestolonaslednika Hokona, od 2001. godine, poslednji put je viđena u javnosti u sredu kada su par i njihova deca, princeza Ingrid Aleksandra (21) i princ Svere Magnus (18), posetili starački dom Langerudjemet u Oslu.

