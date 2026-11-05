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OD RIJALITI ZVEZDE DO ADVOKATA: Hoće da krene stopama oca, ali je pala pravosudni

Kim Kardašijan u budućnosti želi da se bavi advokaturom.

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Foto: Lev Radin / Zuma Press / Profimedia
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Kim Kardašijan nije zaboravila na svoju želju da postane advokat. 

Ona je govorila o svom iskustvu sa pravosudnim ispitom tokom proteklih nekoliko godina, otkrivši da ga nije položila. Sada je u intervjuu za magazin „Pipl”, otkrila je da joj je želja da postane advokat i dalje aktuelna.

- Stalno razmišljam o tom ispitu. Ali neću žuriti, sačekaću pravi trenutak. Kad god budem imala slobodnog vremena da se tome posvetim - objasniloa je Kim dok je promovisala seriju "Sve je dozvoljeno" u kojoj igra advokata za razvode sa složenim privatnim i profesionalnim životom.

Kardašijan je prethodnih godina javno govorila o svojoj želji da se bavi pravom i krene stopama svog oca. Pokojni Robert Kardašijan takođe je bio advokat, a najpoznatiji je po tome što je zastupao O. DŽ. Simpsona tokom njegovog ozloglašenog suđenja za dvostruko ubistvo 1995. godine.

Želja da i sama postane advokat postoji već godinama, a 2021. godine je nakon četiri pokušaja, položila takozvani „bejbi bar” (početni pravosudni ispit), dodajući da bi njen otac bio veoma ponosan na taj uspeh. Tada je izjavila da bi u budućnosti volela da se posveti pravu. 

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