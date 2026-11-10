OKRENUO JE LEĐA HOLIVUDU ZBOG NAJVAŽNIJIH LJUDI: Supruga se izborila s rakom, a porodična tragedija ostavila je dubok trag

U memoarima, Geri Sinis deli priču o borbi svoje porodice protiv raka i snazi ljubavi i podrške u teškim vremenima

Glumac Geri Sinis (71), kojeg publika širom sveta pamti po ulozi poručnika Dena Tejlora u čuvenom filmu "Forest Gamp", ali i kao detektiva Maka Tejlora iz popularne serije "CSI: NY", doneo je 2020. godine jednu od najvažnijih odluka u svom životu – povukao se iz Holivuda kako bi se u potpunosti posvetio porodici.

Naime, njegovoj supruzi Moiri dijagnostikovan je rak dojke, dok se njihov sin Mek suočio sa retkim i izuzetno agresivnim oblikom raka. U takvim okolnostima, glumcu je bilo najvažnije da bude uz svoje najbliže, pa je profesionalnu karijeru stavio u drugi plan.

„Bili su im potrebniji kod kuće nego u Holivudu“, napisao je Sinis u svojim memoarima pod nazivom "Gracious Warrior: A True Story of a Son, a Father, and the Family That Carried Each Other Through Life", u kojima je iskreno govorio o porodičnim iskušenjima, ljubavi, gubitku i snazi zajedništva.

Supruga pobedila rak, ali se suočila sa novim problemima

U razgovoru za magazin "People", glumac je istakao da mu je uspeh koji je ostvario tokom višedecenijske karijere omogućio da se povuče i bude uz porodicu onda kada im je bio najpotrebniji.

„Imao sam sreću da postignem uspeh na filmu i televiziji, što mi je omogućilo da pauziram karijeru i usmerim se na potrebe sina, supruge i porodice. Često smo razmišljali o ljudima koji se nađu u sličnoj situaciji, ali nemaju mogućnost da donesu takvu odluku. Ja sam zaista imao sreće“, rekao je glumac.

Moira Sinis uspela je da pobedi rak dojke, ali su je nakon toga zadesili i drugi ozbiljni zdravstveni problemi. Dijagnostikovano joj je degenerativno oboljenje diskova u lumbalnom delu kičme, zbog čega je morala da se podvrgne operaciji. Ugrađena su joj i dva veštačka kuka, a posledice zdravstvenih komplikacija ostavile su trajne fizičke poteškoće.

Geri je otvoreno govorio o tome koliko joj je svakodnevna podrška potrebna, ali i koliko je njihova ljubav snažna uprkos svim životnim izazovima.

„Zbog fizičkih poteškoća u velikoj meri se oslanja na mene, što je ponekad frustrira. Ipak, ona je moja najbolja prijateljica i moj najveći emotivni oslonac“, istakao je glumac.

Najveći gubitak: Sin Mek preminuo u 33. godini

Najbolniji deo njihove porodične borbe bila je bolest sina Mekane, poznatog kao Mek, kojem je dijagnostikovan hordom – redak oblik malignog tumora koji najčešće zahvata kičmu.

Tokom četiri i po godine borbe sa bolešću, mladić je isprobao čak 25 različitih lekova i terapija. NJegov otac je sve vreme verovao da će se dogoditi čudo i da će njegov sin uspeti da se oporavi.

Nažalost, Mek je preminuo 5. januara 2024. godine, u 33. godini života. NJegova smrt ostavila je neizbrisiv trag u životu poznatog glumca, koji je kroz svoje memoare želeo da sačuva uspomenu na sina i podeli priču o njegovoj hrabrosti.

Mek je bio talentovani muzičar, a tokom života je sarađivao i sa humanitarnom fondacijom svog oca. Pre smrti završio je rad na muzičkom albumu _Resurrection & Revival_, koji predstavlja deo njegovog umetničkog nasleđa.

Porodica Sinis ima i dve ćerke, a danas su svi veoma povezani i žive u blizini jedni drugih u Nešvilu. Upravo su porodična bliskost i međusobna podrška postali njihov najvažniji oslonac nakon svega što su prošli.

Od pozorišne scene do svetske slave

Iako ga većina gledalaca prepoznaje po ulozi poručnika Dena u filmu _Forest Gamp_ iz 1994. godine, karijera Gerija Sinisa mnogo je bogatija i raznovrsnija.

Rođen je 17. marta 1955. godine u Ilinoisu, a glumačku karijeru započeo je još 1974. godine.

Bio je jedan od osnivača čuvene pozorišne kompanije Steppenwolf Theatre Company u Čikagu, zajedno sa prijateljima Terijem Kinijem i Džefom Perijem.

Osim glume, bavio se režijom i produkcijom. Režirao je i producirao filmsku adaptaciju romana „O miševima i ljudima“ Džona Stajnbeka iz 1992. godine, u kojoj je igrao zajedno sa Džonom Malkovičem.

Za ulogu poručnika Dena u filmu _Forest Gamp_ nominovan je za Oskara u kategoriji najboljeg sporednog glumca.

Osvojio je Zlatni globus za ulogu Harija Trumana u televizijskom filmu _Truman_, kao i nagradu Emi za ulogu Džordža Valasa.

Tokom karijere osvojio je i Toni nagradu, Emi, Zlatni globus i tri nagrade Udruženja filmskih glumaca.

U seriji _CSI: NY_ igrao je detektiva Maka Tejlora od 2004. do 2013. godine.

Dobio je zvezdu na Holivudskoj stazi slavnih 2017. godine.

Posebno zanimljiv deo njegovog života jeste humanitarni rad. Sinis je osnivač fondacije Gary Sinise Foundation, koja pruža podršku američkim vojnim veteranima, ranjenim pripadnicima oružanih snaga i njihovim porodicama.

Osnovao je i muzički sastav Lt. Dan Band, nazvan po njegovom čuvenom filmskom liku iz _Forest Gampa_. Bend nastupa u vojnim bazama širom sveta, a muzika je za glumca postala još jedan način da pruži podršku ljudima kojima je pomoć potrebna.

Za svoj doprinos veteranima i humanitarnom radu dobio je brojna priznanja, uključujući Predsedničku medalju građana, jedno od značajnih američkih civilnih odlikovanja.

Da li će se Geri Sinis vratiti glumi?

Nakon šestogodišnje pauze, glumac je priznao da mu ponekad nedostaju filmski setovi i gluma, ali da je humanitarni rad danas ono što mu pruža najveće zadovoljstvo.

Ipak, nije u potpunosti isključio mogućnost povratka pred kamere. „Da li mi nedostaje gluma? Ponekad, da. Da li ću se vratiti? Možda, ukoliko se pojavi pravi projekat, sa pravim ljudima i ako sve bude delovalo kako treba“, poručio je Sinis.

(Stil)

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