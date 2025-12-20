OVA NAŠA POZNATA GLUMICA JE ODBILA ULOGU EMILIJE POPADIĆ U "BOLJEM ŽIVOTU": Otkrila i zbog čega

Dara Džokić je mogla da igra lik čuvene Emilije Popadić

Čuvena srpska glumica Dara Džokić, rođena je na današnji dan, 20 decembra 1955. godine u Beogradu, a danas puni 70 godina, koje sa ponosom nosi.

Mnogi detalji o njenom privatnom životu i dalje su nepoznanica, ali je interesantna činjenica da je kultna uloga Emilije Popović iz serije "Bolji život" ponuđena prvo njoj.

Dara je navodno mogla da bira da li će igrati Emiliju ili njenu ćerku Violetu, koju je odigrala Lidija Vukićević.

- Odbila sam Bolji život, što se ne zna. Trebalo je da igram jednu od glavnih uloga. Ne znam kako to da objasnim. Radila sam mnogo u pozorištu i uopšte nisam bila svesna koju će gledanost imati ta serija. Ne kajem se ni zbog jednog postupka, tako je trebalo da bude - otkrila je Dara gostujući u jednoj emisiji.

Popularnost je stekla zahvaljujući brojnim drugim ulogama, što na pozorišnoj sceni, što pred kamerama, a bila je i deo dva velika televizijska projekta ‒ "Tajne vinove loze" i "Radio Mileva".

(Mondo)

BONUS VIDEO