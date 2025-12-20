Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

OVA NAŠA POZNATA GLUMICA JE ODBILA ULOGU EMILIJE POPADIĆ U "BOLJEM ŽIVOTU": Otkrila i zbog čega

Dara Džokić je mogla da igra lik čuvene Emilije Popadić

1766233709_3a275e0be61c366e0d32b78c90c10afcc52163e8.jpg
Foto: printscreen/ RTS
Oglas

Čuvena srpska glumica Dara Džokić, rođena je na današnji dan, 20 decembra 1955. godine u Beogradu, a danas puni 70 godina, koje sa ponosom nosi.

Mnogi detalji o njenom privatnom životu i dalje su nepoznanica, ali je interesantna činjenica da je kultna uloga Emilije Popović iz serije "Bolji život" ponuđena prvo njoj.

Dara je navodno mogla da bira da li će igrati Emiliju ili njenu ćerku Violetu, koju je odigrala Lidija Vukićević.

- Odbila sam Bolji život, što se ne zna. Trebalo je da igram jednu od glavnih uloga. Ne znam kako to da objasnim. Radila sam mnogo u pozorištu i uopšte nisam bila svesna koju će gledanost imati ta serija. Ne kajem se ni zbog jednog postupka, tako je trebalo da bude - otkrila je Dara gostujući u jednoj emisiji.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dara Dzokic (@daradzokic)

Popularnost je stekla zahvaljujući brojnim drugim ulogama, što na pozorišnoj sceni, što pred kamerama, a bila je i deo dva velika televizijska projekta ‒ "Tajne vinove loze" i "Radio Mileva".

(Mondo)

BONUS VIDEO

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas