OVO JE NAJBOLJI RECEPT ZA POSNE VANILICE: Sitni kolači koji se tope u ustima i vraćaju u detinjstvo

Ne morate da se odreknete ukusa vanilica čak ni ako postite. Ovaj recept za posne vanilice je veoma jednostavan, a kolači su podjednako ukusni kao i oni koji se prave sa mašću.

1765269090_591723_shutterstock-2526738955_f.jpg
Foto: Shutterstock
Među omiljenim starinskim sitnim kolačima se sasvim sigurno nalaze i vanilice.

Naziv za ovaj kolač je nastao mešavinom dve reči iz vremena Austrougarske, vanili grancle ili venčići od vanile.

Do danas je ovaj kolač ostao među onima koji vraćaju u detinjstvo, a njihovog ukusa ne morate da se odreknete čak ni u vreme posta.

U nastavku vam predstavljamo recept za posne vanilice:

Sastojci:

  • 500 gr posnog margarina
  • 250 gr prah šećera
  • 1 ceo limun
  • 2 vanilin šećera
  • 100 gr oraha
  • oko 1 kg brašna
  • džem od kajsija
  • jos malo prah šećera

Priprema:

Umutite penasto margarin i šećer u prahu.

Potom izrendajte koricu limuna, a limun iscediti u smesu.

Dodajte vanilin šećer i orahe, pa tek onda postepeno dodajte brašno i umestite testo, koje ne treba da bude previše tvrdo. 

Rastanjite oklagijom testo i vadite okruglom modlom (ili čašicom od rakije) vanilice. 

Poređajte ih na pek papir i pecite na 180 stepeni 5 do 10 minuta.

Izvadite ih dok su još uvek bele. 

Potom ih spojite džemom i uvaljajte u šećer u prahu. 

(Glossy)

BONUS VIDEO:

 

