OVO JE NAJBOLJI RECEPT ZA POSNE VANILICE: Sitni kolači koji se tope u ustima i vraćaju u detinjstvo

Ne morate da se odreknete ukusa vanilica čak ni ako postite. Ovaj recept za posne vanilice je veoma jednostavan, a kolači su podjednako ukusni kao i oni koji se prave sa mašću.
Među omiljenim starinskim sitnim kolačima se sasvim sigurno nalaze i vanilice.
Naziv za ovaj kolač je nastao mešavinom dve reči iz vremena Austrougarske, vanili grancle ili venčići od vanile.
Do danas je ovaj kolač ostao među onima koji vraćaju u detinjstvo, a njihovog ukusa ne morate da se odreknete čak ni u vreme posta.
U nastavku vam predstavljamo recept za posne vanilice:
Sastojci:
- 500 gr posnog margarina
- 250 gr prah šećera
- 1 ceo limun
- 2 vanilin šećera
- 100 gr oraha
- oko 1 kg brašna
- džem od kajsija
- jos malo prah šećera
Priprema:
Umutite penasto margarin i šećer u prahu.
Potom izrendajte koricu limuna, a limun iscediti u smesu.
Dodajte vanilin šećer i orahe, pa tek onda postepeno dodajte brašno i umestite testo, koje ne treba da bude previše tvrdo.
Rastanjite oklagijom testo i vadite okruglom modlom (ili čašicom od rakije) vanilice.
Poređajte ih na pek papir i pecite na 180 stepeni 5 do 10 minuta.
Izvadite ih dok su još uvek bele.
Potom ih spojite džemom i uvaljajte u šećer u prahu.
