OVO JE NAJBOLJI RECEPT ZA POSNE VANILICE: Sitni kolači koji se tope u ustima i vraćaju u detinjstvo

Ne morate da se odreknete ukusa vanilica čak ni ako postite. Ovaj recept za posne vanilice je veoma jednostavan, a kolači su podjednako ukusni kao i oni koji se prave sa mašću.

Među omiljenim starinskim sitnim kolačima se sasvim sigurno nalaze i vanilice.

Naziv za ovaj kolač je nastao mešavinom dve reči iz vremena Austrougarske, vanili grancle ili venčići od vanile.

Do danas je ovaj kolač ostao među onima koji vraćaju u detinjstvo, a njihovog ukusa ne morate da se odreknete čak ni u vreme posta.

U nastavku vam predstavljamo recept za posne vanilice:

Sastojci:

500 gr posnog margarina

250 gr prah šećera

1 ceo limun

2 vanilin šećera

100 gr oraha

oko 1 kg brašna

džem od kajsija

jos malo prah šećera

Priprema:

Umutite penasto margarin i šećer u prahu.

Potom izrendajte koricu limuna, a limun iscediti u smesu.

Dodajte vanilin šećer i orahe, pa tek onda postepeno dodajte brašno i umestite testo, koje ne treba da bude previše tvrdo.

Rastanjite oklagijom testo i vadite okruglom modlom (ili čašicom od rakije) vanilice.

Poređajte ih na pek papir i pecite na 180 stepeni 5 do 10 minuta.

Izvadite ih dok su još uvek bele.

Potom ih spojite džemom i uvaljajte u šećer u prahu.

(Glossy)

BONUS VIDEO: