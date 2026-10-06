POKAZAO LICE BEZ KOSE I BRADE: Marko Luis otkrio detalje zdravstvene borbe koja mu je promenila život (FOTO)

Marko Luis podelio je sa svojim pratiocima vest o periodu kroz koji trenutno prolazi, a njegova iskrena objava izazvala je brojne reakcije i poruke podrške.

Pevač je na Instagramu otkrio da se već godinu dana suočava sa zdravstvenim problemom, istakavši da njegova borba još traje. Uz fotografiju na kojoj je bez kose i brade, Marko Luis je objasnio da je želeo da publika bude upoznata sa njegovim novim izgledom.

Kako je Marko Luis naglasio, bez obzira na sve izazove, ne planira da se povuče iz muzike niti da prekine kontakt sa ljudima koji prate njegov rad.

Uprkos zahtevnom periodu, Marko Luis najavljuje i nove projekte. Uskoro bi trebalo da bude objavljen spot za pesmu „ZAHMET“, dok je u pripremi i novi album „LETIM“.

NJegova objava ubrzo je privukla veliku pažnju, a brojni prijatelji, kolege i pratioci uputili su mu reči ohrabrenja i poželeli mu da iz ove borbe izađe kao pobednik.

Najveća podrška stiže iz porodice

Marko Luis godinama uživa u skladnom porodičnom životu sa suprugom Mašom, koju poznaje još od detinjstva. NJih dvoje imaju dvoje dece, sina Dimu i ćerku Zolu.

Pevač je ranije kroz fotografije i objave pokazivao koliko mu porodica znači, a njegovi najmlađi članovi učestvovali su i u njegovoj transformaciji, pomažući mu oko novog imidža.

U periodu koji mu, po svemu sudeći, donosi brojne izazove, Marko Luis jasno poručuje da od muzike ne odustaje.

(Story)

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