Isprobajte recept za posnu pogaču bez kvasca koja se priprema lako i brzo. Idealna je za dane posta i savršeno se slaže s ajvarom.

Kada vam treba domaća pogača, a nemate vremena da čekate da testo naraste, ovaj recept je odličan pogotvo za dane posta.

Pravi se od nekoliko osnovnih sastojaka, bez kvasca i dugog čekanja, a zahvaljujući prašku za pecivo brzo je spremna za rernu.

Pogača dobija lepu zlatnu koricu, dok je unutrašnjost mekana. Poslužite je uz posni namaz, ajvar, turšiju ili kao dodatak ručku.

Sastojci

600 g brašna

500 ml vode

1 kašičica soli

1 kesica praška za pecivo

maslinovo ulje za premazivanje i tepsiju

Priprema

Pomešajte suve sastojke

U većoj posudi sjedinite brašno, so i prašak za pecivo, pa promešajte da se sastojci ravnomerno rasporede.

Zamesite testo

Dodajte blago zagrejanu vodu i mesite dok ne dobijete ujednačeno testo. Nema potrebe za dugim mešenjem, dovoljno je da se svi sastojci povežu.

Oblikujte pogaču

Testo prebacite na radnu površinu, oblikujte u okruglu pogaču i po površini je izbockajte viljuškom na nekoliko mesta.

Pripremite za pečenje

Tepsiju premažite maslinovim uljem, stavite pogaču i premažite je uljem odozgo. Tako će tokom pečenja dobiti lepu boju i rumenu koricu.

Ispecite pogaču

Pogaču stavite u prethodno zagrejanu rernu na 250 stepeni i pecite oko 25 minuta, dok ne porumeni. Kada je izvadite, prekrijte je čistom kuhinjskom krpom i ostavite nekoliko minuta da omekša.

(Stvar ukusa)