Isprobajte recept za posnu pogaču bez kvasca koja se priprema lako i brzo. Idealna je za dane posta i savršeno se slaže s ajvarom.
Kada vam treba domaća pogača, a nemate vremena da čekate da testo naraste, ovaj recept je odličan pogotvo za dane posta.
Pravi se od nekoliko osnovnih sastojaka, bez kvasca i dugog čekanja, a zahvaljujući prašku za pecivo brzo je spremna za rernu.
Pogača dobija lepu zlatnu koricu, dok je unutrašnjost mekana. Poslužite je uz posni namaz, ajvar, turšiju ili kao dodatak ručku.
Sastojci
- 600 g brašna
- 500 ml vode
- 1 kašičica soli
- 1 kesica praška za pecivo
- maslinovo ulje za premazivanje i tepsiju
Priprema
Pomešajte suve sastojke
U većoj posudi sjedinite brašno, so i prašak za pecivo, pa promešajte da se sastojci ravnomerno rasporede.
Zamesite testo
Dodajte blago zagrejanu vodu i mesite dok ne dobijete ujednačeno testo. Nema potrebe za dugim mešenjem, dovoljno je da se svi sastojci povežu.
Oblikujte pogaču
Testo prebacite na radnu površinu, oblikujte u okruglu pogaču i po površini je izbockajte viljuškom na nekoliko mesta.
Pripremite za pečenje
Tepsiju premažite maslinovim uljem, stavite pogaču i premažite je uljem odozgo. Tako će tokom pečenja dobiti lepu boju i rumenu koricu.
Ispecite pogaču
Pogaču stavite u prethodno zagrejanu rernu na 250 stepeni i pecite oko 25 minuta, dok ne porumeni. Kada je izvadite, prekrijte je čistom kuhinjskom krpom i ostavite nekoliko minuta da omekša.
(Stvar ukusa)