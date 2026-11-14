RAZVODI SE JEDAN OD NAJPOZNATIJIH GOLMANA: Samo što se oženio

Samo nekoliko meseci nakon što su dobili drugo dete, jedan od najpoznatijih fudbalera sveta Manuel Nojer navodno se rastao od supruge Anike, a vest o krahu njihovog braka iznenadila je javnost.

Ova vest stiže potpuno neočekivano. Kako ekskluzivno saznaje nemački "Bild", brak Manuela Nojera (40) i njegove supruge Anike Nojer (26) je završen. Prema informacijama ovog lista, kapiten Bajerna iz Minhena se razvodi drugi put. Do kraha braka došlo je nedugo nakon rođenja njihovog drugog zajedničkog deteta.

Anika Nojer se krajem avgusta porodila i na svet donela sina, a činilo se da je porodična sreća potpuna. NJihov dvogodišnji sin Luka tada je postao stariji brat. Međutim, bračnoj sreći sada je došao kraj, i to tako brzo nakon rođenja drugog deteta.

Na pitanje "Bilda" o raskidu braka, Manuel Nojer nije želeo da komentariše situaciju. NJegov medijski savetnik uputio je na privatni i porodični život fudbalske zvezde. Odgovor Anike Nojer na upit ovog lista nije stigao.

Veliko, bajkovito venčanje Manuela i Anike Nojer održano je pre nešto manje od godinu i po dana. U julu 2025. godine njih dvoje su nekoliko dana u Južnom Tirolu slavili svoju ljubav.

"Bild" je tada detaljno izveštavao o raskošnom svadbenom slavlju, druženju na jezeru Kaltern, romantičnoj ceremoniji, prvom plesu i poljupcima, muzici uz disko ritmove, a na kraju i velikoj žurki pored bazena.

Manuel i Anika su se još u novembru 2023. godine tajno venčali u opštini. Prema tadašnjim informacijama, ceremonija je održana u najužem krugu, u gradskoj kući u Tegernzeu. Za njihovo venčanje javnost je saznala prvenstveno zato što je Anika na Instagramu promenila prezime sa Bisel na Nojer.

(Super Žena)