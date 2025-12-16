RECEPT ZA POSNI MAJONEZ: Pravi se sa manje ulja i podjednako je ukusan (VIDEO)

Ovaj domaći posni majonez je savršen za sve vrste salata i namaza

Sastojci:

150 ml sojinog mleka (obavezno sobne temperature!)

1 kašičica senfa

pola kašičice soli

sok od pola limuna

200 ml suncokretovog ulja

Priprema:

U visoku, usku posudu sipajte sojino mleko, senf i so. Potopite štapni mikser skroz do dna posude.

Miksajte bez pomeranja miksera na dnu posude, dok smesa ne postane vazdušasta i penasta (oko 30 -60sekundi). Dok mikser i dalje radi, polako, u tankom i neprekidnom mlazu, sipajte ulje. Nikako ne ubrzavajte sa uljem! Nastavite sa miksanjem dok ne vidite da se majonez zgusnuo.

Kada je gustina zadovoljavajuća, prestanite sa dodavanjem ulja. Na kraju dodajte sok od limuna i kratko promiksajte da se majonez izbeli i dobije fini ukus. Posni majonez prebacite u teglicu i čuvajte u frižideru.