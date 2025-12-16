Oglas
Oglas
· · Komentari: 0
bakina kuhinja

RECEPT ZA POSNI MAJONEZ: Pravi se sa manje ulja i podjednako je ukusan (VIDEO)

Ovaj domaći posni majonez je savršen za sve vrste salata i namaza

1765871913_20251215_165022.jpg
Foto: Bakina kuhinja
Oglas

Sastojci:

  • 150 ml sojinog mleka (obavezno sobne temperature!)
  • 1 kašičica senfa
  • pola kašičice soli
  • sok od pola limuna
  • 200 ml suncokretovog ulja

Priprema:

U visoku, usku posudu sipajte sojino mleko, senf i so. Potopite štapni mikser skroz do dna posude. 

Miksajte bez pomeranja miksera na dnu posude, dok smesa ne postane vazdušasta i penasta (oko 30 -60sekundi). Dok mikser i dalje radi, polako, u tankom i neprekidnom mlazu, sipajte ulje. Nikako ne ubrzavajte sa uljem! Nastavite sa miksanjem dok ne vidite da se majonez zgusnuo.

Kada je gustina zadovoljavajuća, prestanite sa dodavanjem ulja. Na kraju dodajte sok od limuna i kratko promiksajte da se majonez izbeli i dobije fini ukus. Posni majonez prebacite u teglicu i čuvajte u frižideru.

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas