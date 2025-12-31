RECEPT ZA PRAZNIČNU PROJU: Danas je pravi dan da uživate u bogatom i vazdušastom ukusu (VIDEO)

Zaboravite na obične recepte, pred vama je "kraljevska proja".

Iz bakine kuhinje nam stiže recept za proju koja će vašu trpezu učiniti zaista posebnom.

Proja - sastojci:

5 jaja,

2 šolje od 200 g kukuruznog brašna,

2 pune kašike griza,

100 ml ulja,

1 šolja kiselog mleka razbijenog žicom,

50 ml kisele vode,

1 prašak za pecivo,

malo soli,

2 kašike lanenog semena,

100 g izgnječenog sira za testo, još 100 g sira za odozgo,

tucana ljuta paprika

Proja - priprema:

U činiju prvo polupajte jaja i sjedinite ih sa kukuruznim brašnom i grizom, pa dodajte laneno seme i ulje. Zatim sipajte kiselo mleko koje ste prethodno razbili žicom da bude glatko i dodajte kiselu vodu sa praškom za pecivo i malo soli.

U sve to stavite sto grama izgnječenog sira i dobro promešajte varjačom tako da testo ostane fino, kašasto i da se ne stvrdne previše.

Smesu izlijte u podmazan, pleh pa odozgo bogato rasporedite preostalih sto grama sira i sve pospite tucanom paprikom.

Rernu smanjite na sto osamdeset ili sto devedeset stepeni i pecite polako da proja ostane fino žuta i da sir i paprika odozgo ne pocrne, već samo zamirišu.

