Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

RECEPT ZA PRAZNIČNU PROJU: Danas je pravi dan da uživate u bogatom i vazdušastom ukusu (VIDEO)

Zaboravite na obične recepte, pred vama je "kraljevska proja".

1767172341_20251230_125603.jpg
Foto: Bakina kuhinja
Oglas

Iz bakine kuhinje nam stiže recept za proju koja će vašu trpezu učiniti zaista posebnom.

Proja - sastojci:

5 jaja,

2 šolje od 200 g kukuruznog brašna,

2 pune kašike griza,

100 ml ulja,

1 šolja kiselog mleka razbijenog žicom,

50 ml kisele vode,

1 prašak za pecivo,

malo soli,

2 kašike lanenog semena,

100 g izgnječenog sira za testo, još 100 g sira za odozgo,

tucana ljuta paprika

Proja - priprema: 

U činiju prvo polupajte jaja i sjedinite ih sa kukuruznim brašnom i grizom, pa dodajte laneno seme i ulje. Zatim sipajte kiselo mleko koje ste prethodno razbili žicom da bude glatko i dodajte kiselu vodu sa praškom za pecivo i malo soli. 

U sve to stavite sto grama izgnječenog sira i dobro promešajte varjačom tako da testo ostane fino, kašasto i da se ne stvrdne previše. 

Smesu izlijte u podmazan, pleh pa odozgo bogato rasporedite preostalih sto grama sira i sve pospite tucanom paprikom.

Rernu smanjite na sto osamdeset ili sto devedeset stepeni i pecite polako da proja ostane fino žuta i da sir i paprika odozgo ne pocrne, već samo zamirišu.

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas