SESTRA MAJKLA DžEKSONA PROGOVORILA O PAKLU U KOJEM JE ŽIVELA: "Otac je dolazio u moj krevet i silovao me, majka je sve znala: Ono što mu je govorila pamtiću dok sam živa"

Ispovest sestre Majkla Džeksona koju je otac silovao nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Šokantna ispovest koju je sestraMajkla Džeksona, La Toja Džekson, iznela još 1991. godine, tek je 2019. ponovo ugledala svetlo dana i izazvala potres u javnosti. Reakcija planete bila je očekivana – svima je zastala knedla u grlu.

La Toja je tada govorila o najmračnijim tajnama slavne porodice Džekson, otkrivajući da je njihov otac Džo Džekson, koji je preminuo 2018. godine, seksualno zlostavljao nju i njenu sestru Rebi, dok je njihova majka Ketrin sve to znala, ali nije reagovala.

"Kad tvoj otac izađe iz kreveta koji deli sa majkom i uđe u krevet sa svojom ćerkom, a čuješ svoju majku kako govori: ‘Ne, Džo, ne večeras, umorna je, pusti je da se odmori’, to te izludi", izjavila je tada La Toja, koja je imala samo 11 godina kada je počeo stravičan niz događaja.

Ova šokantna ispovest godinama je bila skrajnuta, jer porodica nije želela da se javno govori o tome. Međutim, ponovo je dospela u centar pažnje nakon prikazivanja dokumentarnog filma "Leaving Neverland", koji je pokrenuo lavinu optužbi protiv njenog brata Majkla Džeksona, a La Toja je odlučila da javno stane u njegovu odbranu.

Podrška bratu i šokantna transformacija

La Toja Džekson je 2019. godine u Meksiku učestvovala na tribini "Forever – The King of Pop", održanoj u čast njenog brata. Tada je izjavila da veruje u njegovu nevinost i da su mnoge priče koje kruže o njemu "deo orkestrirane kampanje protiv Džeksonovog imena".

Ali pažnju javnosti nisu privukle samo njene reči, već i njen potpuno promenjeni izgled. Publika je ostala zatečena njenim licem – zategnutim, bez izraza i gotovo plastičnim.

La Toja je, poput svog brata, prošla kroz niz plastičnih operacija: korigovala je nos, jagodice, usne, bradu, a prema pisanju tabloida, čak je imala i lifting očnih kapaka i injekcije botoksa kojima je pokušala da zadrži mladalački izgled.

NJena transformacija bila je toliko drastična da su mnogi mediji pisali da „izgleda kao voštana figura sopstvene verzije iz osamdesetih“. Ipak, La Toja nikada nije negirala da je koristila estetske zahvate.

"Da, menjala sam neke stvari, ali to je moj izbor. Svako ima pravo da izgleda onako kako želi", izjavila je jednom prilikom.

Život pod kontrolom i nasiljem

Porodica Džekson dugo je bila predstavljana kao primer američkog sna – talentovana deca, slava, bogatstvo i uspeh. Međutim, istina koja je godinama izlazila na površinu otkrivala je mračnu stranu njihove porodične dinamike.

NJihov otac, Džozef Volter Džekson, bio je menadžer i producent koji je svoje sinove iz grupe "The Jackson 5" gurao do samih granica izdržljivosti. NJegove metode bile su brutalne – fizičko kažnjavanje, pretnje i emocionalna manipulacija bili su svakodnevica.

La Toja je kasnije govorila da je živela u stalnom strahu od oca, koji je, prema njenim rečima, "vodio porodicu kao vojsku, a decu tretirao kao imovinu".

Povratak u javnost

Nakon godina ćutanja i izolacije, La Toja se ponovo pojavila u javnosti 2011. godine, zajedno sa majkom Ketrin, pokušavajući da obnovi porodične odnose i podrži projekte posvećene očuvanju sećanja na Majkla.

Osim po muzici, La Toja je poznata i po svojim učešćima u rijaliti programima, poput "Celebrity Apprentice" i "Armed & Famous", gde je pokušala da pokaže drugačiju, ranjiviju stranu sebe.

Porodica sa mnogo talenata i mnogo bola

La Toja nije jedina koja se bavila muzikom. NJena mlađa sestra, Dženet Džekson, postala je svetska pop ikona, dok su braća Džermejn, Tito, Marlon i Džeki bili članovi legendarne grupe "The Jackson 5".

Ipak, iza slave i uspeha, članovi porodice Džekson decenijama su nosili teret traume, kontrole i javnog pritiska. La Toja je često govorila da "slava nikada nije izlečila rane iz detinjstva".

