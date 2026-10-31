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ŠTA ĆERKE NASLEĐUJU OD OČEVA? Ovaj gen sinovi ne mogu da dobiju

Da li ste znali da otac svojim ćerkama prenosi nešto što sinovima ne može?

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Foto: Deposit/ AlexLipa
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U pitanju je X hromozom, a iza ove zanimljive činjenice krije se jedan od osnovnih principa ljudske genetike, koji objašnjava kako roditelji prenose genetske informacije na svoju decu.

LJudske ćelije obično imaju 46 hromozoma, raspoređenih u 23 para. Po jedan hromozom iz svakog para dete dobija od majke, a drugi od oca. Među njima su i polni hromozomi, koji se najčešće označavaju kao X i Y. 

Zašto ćerke od oca dobijaju X hromozom?

U uobičajenom obrascu nasleđivanja, majka jajnom ćelijom prenosi X hromozom, dok otac prenosi ili X ili Y hromozom. Kada dete nasledi X hromozom od oba roditelja, njegova kombinacija polnih hromozoma je XX, što je najčešći obrazac kod devojčica. Kada nasledi X od majke i Y od oca, kombinacija je XY, što je najčešći obrazac kod dečaka.

To znači da biološki otac svoj X hromozom prenosi svim svojim ćerkama, dok svojim sinovima u uobičajenom obrascu prenosi Y hromozom.

Šta ćerka može da nasledi preko očevog X hromozoma?

X hromozom sadrži brojne gene koji imaju različite uloge u organizmu. Ako otac na svom X hromozomu nosi određenu gensku varijantu, ona može da bude preneta njegovoj ćerki. To je posebno važno kada je reč o nekim naslednim stanjima koja su povezana sa X hromozomom. Na primer, kod određenih X-vezanih dominantnih stanja, ako otac ima patogenu varijantu koja uzrokuje bolest, sve njegove ćerke nasleđuju taj X hromozom. Da li će se stanje ispoljiti i na koji način zavisi od konkretnog gena i bolesti.

Ipak, to ne znači da ćerke od očeva nasleđuju sve svoje fizičke osobine ili da su očinski geni važniji od majčinih. Boja očiju, visina, oblik lica i mnoge druge karakteristike zavise od kombinacije gena oba roditelja.

A šta je sa sinovima?

Sinovi od oca u uobičajenom obrascu dobijaju Y hromozom, a X hromozom dobijaju od majke. Zbog toga otac ne prenosi sinovima osobine povezane sa svojim X hromozomom, dok određene osobine i genske varijante sa Y hromozoma može da prenese sinovima.

Ovaj način nasleđivanja objašnjava zašto se pojedina stanja povezana sa X hromozomom prenose sa oca na ćerku, ali ne direktno sa oca na sina.

Genetika, dakle, otkriva zanimljivu razliku između nasleđivanja kod ćerki i sinova: svako dete dobija genetski materijal od oba roditelja, ali polni hromozom koji prenosi otac razlikuje se u najčešćem obrascu nasleđivanja.

(Yumama)

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