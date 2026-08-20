STARO VEROVANJE NAŠIH PREDAKA: Evo zašto je deci posle Preobraženja bila strogo zabranjena jedna stvar

Naši stari govorili su da se posle 19. avgusta „preobražavaju gora i voda“, a jedno pravilo posebno su ponavljali deci.

Preobraženje Gospodnje obeležava se 19. avgusta, a u narodnoj tradiciji ovaj veliki praznik predstavljao je mnogo više od jednog datuma u kalendaru. Naši stari verovali su da se upravo tada priroda polako menja, da leto počinje da ustupa mesto jeseni i da posle Preobraženja više ništa nije sasvim isto.

Otuda i poznata narodna izreka da se na Preobraženje „preobražavaju i gora i voda“.

A jedno od verovanja posebno se odnosilo na decu: posle Preobraženja roditelji ih više nisu rado puštali da se kupaju u rekama i drugim otvorenim vodama.

Posle Preobraženja kupanje se završavalo

Prema narodnom verovanju, voda se posle 19. avgusta „preobražava“ i postaje hladnija, zbog čega se govorilo da više nije vreme za kupanje u rekama.

U pojedinim krajevima ovo pravilo shvatano je veoma ozbiljno, pa su stariji upozoravali mlađe da nakon Preobraženja ne ulaze u vodu. U osnovi običaja verovatno je bilo i praktično iskustvo generacija – približavanjem kraja avgusta dan postaje kraći, noći svežije, a temperatura vode može da počne da pada.

Važno je naglasiti da je reč o narodnom verovanju, a ne crkvenoj zabrani kupanja.

„Preobražavaju se gora i voda“

Na Preobraženje se tradicionalno govorilo i da priroda počinje da pokazuje prve znake jeseni. Verovalo se da lišće počinje da menja boju, da noći postaju hladnije i da se menja i sama voda.

Zato je ovaj praznik u narodu predstavljao svojevrsnu granicu između dva godišnja doba.

Bake su upozoravale decu da je „voda drugačija“

Generacije koje su odrastale uz reke dobro pamte upozorenja starijih da kupanje posle Preobraženja treba završiti.

Iako danas znamo da sam datum 19. avgust ne može da odredi da li je voda bezbedna za kupanje, iza starog običaja krije se jedna poruka koja i danas ima smisla – uslovi u prirodnim vodama mogu brzo da se promene.

Temperatura vode, strujanje, dubina, vremenski uslovi i uređeno ili neuređeno kupalište mnogo su važniji za bezbednost deteta od datuma u kalendaru. Zato dete pored reke ili jezera treba da bude pod stalnim nadzorom odrasle osobe, bez obzira na deo leta.

Šta se verovalo kada Preobraženje prođe?

Preobraženje je u narodnom kalendaru označavalo trenutak kada se ljudi polako okreću jeseni. Dani su sve kraći, jutra i večeri postepeno svežiji, a počinje i period sazrevanja brojnih plodova.

Zbog toga su naši preci pažljivo posmatrali prirodu i promene koje se događaju oko ovog praznika, a mnoga od tih zapažanja vremenom su prerasla u običaje i verovanja koja su bake i deke prenosili deci i unucima.

I zato, kada vam neko kaže da „posle Preobraženja nema kupanja“, iza te rečenice nije crkvena zabrana. To je trag jednog starog narodnog pravila kojim su prethodne generacije označavale da se leto približava svom kraju.

(Mame.rs)

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