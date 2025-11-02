STIŽE PUN MESEC U BIKU 5. NOVEMBRA: Donosi izazove na svim poljima - evo kako će uticati na vaš horoskopski znak

Mesec u Biku stavlja akcenat na naše fizičke i emotivne potrebe, a aspekti Venere s Jupiterom i Plutonom mogu da dovedu do izuzetnih užitaka.

Pun Mesec 5. novembra donosi moćnu energiju koja nas poziva na promene i duboke refleksije, posebno u područjima koja se odnose na našu imovinu, vrednosti, sigurnost i ljubav prema udobnosti. Ovo je još jedan supermesec u nizu, što znači da će njegov uticaj biti snažniji i vidljiviji nego obično, a takođe će nas pozvati da balansiramo uživanje i odgovornosti.

Očekujte promene koje donose završetke, ali i nove početke, naročito u materijalnim i emotivnim sferama. Mesec u Biku stavlja akcenat na naše fizičke i emotivne potrebe, a aspekti Venere s Jupiterom i Plutonom mogu da dovedu do izuzetnih užitaka, ali i izazovnih situacija u ljubavi i odnosima.

Savet svima, iako se energija može osećati pomalo napeto i dramatično, iskoristite ovaj trenutak da se oslobodite svega što vas ograničava i otvorite vrata novim prilikama.

Evo kako će ovaj pun Mesec uticati na svaki znak horoskopa:

Ovan

Pun Mesec donosi značajne promene u vašim finansijama i materijalnoj situaciji. Možete očekivati iznenadnu promenu u izvoru prihoda, bilo da ćete dobiti novu ponudu za posao ili da ćete se suočiti s neplaniranim troškovima. Pokušajte da ostanete oprezni s novcem i izbegavajte impulsivne kupovine. Bićete pozvani da preispitate kako upravljate svojim novcem i vrednostima.

Bik

Ovaj pun Mesec je posebno značajan za vas. Vaš znak je u potpunosti pod uticajem ovog lunarnog događaja, što može doneti velike promene, zaključke i potencijalne nove početke. Sada je savršen trenutak da se oslobodite svega što vas ograničava, posebno u vezi s ličnim odnosima i prošlim iskustvima. Budite spremni na veliku transformaciju i krenite napred u novo poglavlje svog života.

Blizanci

Pun Mesec vas poziva na introspekciju. Možda ćete osećati potrebu za povlačenjem i razmišljanjem o prošlim iskustvima. Ovaj period može doneti razrešenja za skrivene strahove ili nesigurnosti. Možda će izaći na površinu neki nesvesni obrasci koje ćete sada moći da razradite i napokon oslobodite. Nemojte se bojati da se suočite s onim što je skriveno.

Rak

Pun Mesec u Biku može biti značajan za vaše socijalne veze i prijateljstva. Možete doživeti važan događaj ili dostignuće koje će vam omogućiti da ostvarite svoje nade i želje. Neki prijatelji mogu da izađu iz vašeg života, ali i da se pojave novi ljudi koji će vam doneti podršku i inspiraciju. S obzirom na energiju ovog lunarnog događaja, budite otvoreni za nova poznanstva, bilo romantična ili prijateljska.

Lav

Ovaj pun Mesec biće usmjeren na vašu karijeru i profesionalni život. Moguće je da ćete primiti priznanje za svoj rad, dobiti povišicu ili čak ponudu za novi posao. Ako se odlučite da promenite smer u karijeri, sada je pravo vreme za početak. Ovaj period donosi visoki potencijal za napredovanje, ali pazite da ne zanemarite važne detalje i odgovornosti.

Devica

Pun Mesec u Biku otvara vrata novim iskustvima i mogućnostima, naročito onim u vezi s obrazovanjem, putovanja i proširenje vaših horizonata. Sada je vreme da se oslobodite ograničavajućih uverenja i krenete u novu fazu života. Ako ste planirali putovanje, obrazovne inicijative ili rad na novim projektima, ovaj pun Mesec donosi vam podršku u tom smeru.

Vaga

Ovaj pun Mesec naglašava vašu sferu zajedničkih resursa, partnerstava i finansijskih obaveza. Ako ste u vezi, sada je vreme da se posvetite zajedničkim ciljevima i promislite o tome kako delite svoja sredstva i resurse. Ako ste u poslovnom partnerstvu, ovaj Mesec može da donese važnu promenu ili napredak. Takođe, moguće je da ćete dobiti novčanu pomoć ili značajnu isplatu, kao što su nasledstvo ili veliki finansijski angažman.

Škorpija

Ovaj pun Mesec dolazi s promenama u vašim odnosima, bilo da su poslovni ili lični. Moguće je da ćete doneti važnu odluku koja će oblikovati budućnost vašeg partnerstva, bilo da se radi o ljubavi, braku ili poslovnoj saradnji. Ako ste u stabilnoj vezi, ovo može biti trenutak za jačanje vaših zajedničkih ciljeva. S druge strane, ako odnos nije uravnotežen, mogli biste da se suočite s dramatičnim završetkom.

Strelac

Pun Mesec može da donese promene u vašem svakodnevnom životu, nročito u pogledu posla, rutine i zdravlja. Ako se bavite zdravljem, sada je vreme da napravite promene koje će vam doneti dugoročne koristi. Ako ste na poslu, možda ćete doživeti preokret koji će vas usmeriti na novi put ili izazov. Ovaj Mesec donosi priliku za reorganizaciju vaših svakodnevnih prioriteta i obaveza.

Jarac

Ovaj pun Mesec u Biku donosi strastvenu energiju u vašu ljubavnu sferu. Možda ćete doživeti važnu prekretnicu u svom ljubavnom životu, ili ćete se zaljubiti ili ćete obnoviti strast u postojećoj vezi. Ako ste u potrazi za kreativnim projektima, ovo je povoljan trenutak za početak nečeg novog i inspirišućeg. Pun Mesec vas poziva da se otvorite prema svojim emocijama i strastima.

Vodolija

Za vas, Vodolije, ovaj pun Mesec donosi značajnu promenu u vašem domu i porodici. Moguće je da ćete doživeti selidbu, renovaciju ili promene u porodičnim okolnostima. Sada je pravi trenutak da se oslobodite svega što vas ograničava u ličnoj sferi. Neka vas ovaj pun Mesec motiviše da postavite temelje za stabilniji i srećniji život u svom domu.

Ribe

Pun Mesec poziva vas na introspekciju kroz vašu komunikaciju i intelektualne projekte. Možda ćete preduzeti značajnu inicijativu u pisanju, govoru ili promociji svojih ideja. Takođe, možete planirati putovanje ili započeti obrazovni projekat koji će vas usmeriti na nove horizonte. Ako imate bilo kakve skrivene talente ili ideje, sada je pravo vreme da ih izložite svetu.

(Story.hr)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU