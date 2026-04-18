Suplementi koje ne treba da uzimate bez konsultacije sa doktorom: Možete da imate više štete nego koristi

U želji da poboljšaju imunitet, energiju ili opšte zdravlje, mnogi ljudi danas posežu za suplementima bez prethodnog savetovanja sa lekarom.

Iako vitamini i minerali imaju važnu ulogu u funkcionisanju organizma, stručnjaci upozoravaju da njihova nekontrolisana upotreba može biti rizična, pa čak i štetna.

Određeni suplementi, naročito kada se uzimaju u većim dozama nego što je preporučeno, mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući i oštećenja nervnog sistema. Zbog toga se posebno izdvajaju tri minerala na koje treba obratiti posebnu pažnju: bakar, gvožđe i mangan.

Bakar – neophodan, ali opasan u višku

Bakar je mineral koji se često nalazi u multivitaminskim preparatima i ima važnu ulogu u radu nervnog sistema, stvaranju crvenih krvnih zrnaca i održavanju imuniteta.

Međutim, problem nastaje kada se unosi u prevelikim količinama. Povišen nivo bakra u organizmu može dovesti do povećanog stvaranja slobodnih radikala, što izaziva oksidativni stres i može oštetiti moždane ćelije.

Stručnjaci upozoravaju da dugotrajno uzimanje visokih doza bakra bez kontrole može negativno uticati na zdravlje nervnog sistema.

Uravnotežen unos cinka često se navodi kao važan faktor, jer ovaj mineral pomaže u održavanju balansa i zaštiti organizma od oksidativnog stresa.

Gvožđe – korisno samo kada postoji nedostatak

Gvožđe je jedan od najvažnijih minerala u ljudskom telu, jer učestvuje u prenosu kiseonika, radu mišića i proizvodnji energije. Međutim, suplementacija gvožđem nije za svakoga.

Lekari naglašavaju da se preparati gvožđa smeju koristiti isključivo kada analize krvi pokažu njegov nedostatak.

U suprotnom, višak gvožđa može imati toksičan efekat na organizam. Dugotrajno povišene vrednosti mogu doprineti oštećenju ćelija, ubrzanju procesa starenja, pa čak i narušavanju funkcija mozga.

Zbog toga je samoinicijativno uzimanje gvožđa bez medicinske preporuke potencijalno rizično.

Mangan – važan u tragovima, ali štetan u višku

Mangan je esencijalan mineral koji učestvuje u brojnim enzimskim procesima u telu. Ipak, potreban je u veoma malim količinama, koje se lako prekorače ukoliko se suplementi koriste bez kontrole.

Prema stručnim smernicama, gornja bezbedna granica unosa iznosi oko 11 mg dnevno. Sve preko toga može biti opterećujuće za organizam.

Prekomeran unos mangana povezuje se sa ozbiljnim neurološkim poremećajima, uključujući simptome slične Parkinsonovoj bolesti, kao što su tremor, ukočenost i problemi sa koordinacijom pokreta.

Zašto je oprez ključan

Iako se suplementi često doživljavaju kao „bezazlena pomoć“ zdravlju, važno je razumeti da oni imaju aktivan biološki efekat na organizam. To znači da pogrešna doza ili nepotrebna upotreba može poremetiti prirodnu ravnotežu u telu.

Stručnjaci ističu da se suplementacija ne bi smela sprovoditi na osnovu pretpostavki ili reklama, već isključivo na osnovu laboratorijskih analiza i saveta lekara.

