TRIK ZA MENTALNO ZDRAVLJE KOJI TERAPEUTI OBOŽAVAJU: Održava smirenost tokom celog dana

Tokom uobičajene radne nedelje, većina funkcioniše po automatizmu: budimo se, peremo zube, oblačimo se i krećemo na posao.

Ova predvidljiva rutina pomaže da ustanemo iz kreveta i započnemo dan, ali kod drugih, stalna aktivnost zarad produktivnosti može negativno uticati na mentalno zdravlje.

- Većina nas je naučena da zanemaruje signale koje nam telo šalje. Istrajnost uprkos naporu nagrađuje se i na poslu i kod kuće, pa usporavanje može delovati kao zaostajanje ili slabost - objašnjava Karolina Korea, psihoterapeutkinja za Real Simple.

- Mnogi ljudi takođe veruju da je za brigu o svom emocionalnom svetu potreban pun sat vremena, odlazak na terapiju ili odmor, pa zato odlažu taj korak. Međutim, ono što se nagomila tokom dana prenosi se na veče, u san i u naše odnose. Jednostavne metode koje primenjujete tokom dana sprečavaju to nagomilavanje.

Jedna od takvih metoda podrazumeva mentalne vežbe koje vam mogu pomoći da održite stabilnost – naročito kada se osećate preopterećeno.

Najbolji trik za mentalno zdravlje koji možete primenjivati tokom dana

Za Karolinu, trik broj jedan za mentalno zdravlje koji donosi najviše koristi je relativno jednostavan: dubok udah.

- Udah za prizemljenje u kombinaciji sa dnevnom mantrom. Udahnete polako, zatim izdišete duže nego što ste udisali, a tokom izdaha u sebi ponavljate kratku frazu koja vas smiruje i stabilizuje.

Takođe je otkrila svoju omiljenu mantru koju možete koristiti uz disanje:

- Ovde sam. Bezbedna sam. Mogu da se opustim. Svaki deo ima svoju ulogu. "Ovde sam" vas vraća u telo i u trenutak sadašnjosti. "Bezbedna sam" poručuje vašem nervnom sistemu da može da se opusti. "Mogu da se opustim" vam daje dozvolu da otpustite ono za šta se možda previše čvrsto držite.

Korea predlaže da jutro posvetite odabiru mantre koja će vam odgovarati tokom dana, naročito pre nego što na vas počnu da utiču ljudi i okruženje.

- Budući da naše telo i um neprestano šalju signale, trebalo bi da pokušamo da primetimo stegnutu vilicu u 16 ​​časova ili da shvatimo da smo isti imejl pročitali šest puta jer nas je nešto u njemu pogodilo, tako postajemo svesniji i sprečavamo eskalaciju stresa. Pravljenje pauze pre reakcije u teškim trenucima vodi ka promišljenijim odgovorima, pomažući vam da izbegnete svađu zbog koje biste se kasnije mogli kajati - objašnjava ona.

Umesto toga, udahnite duboko kako biste se prizemljili, ponovite svoju dnevnu mantru i zastanite na trenutak radi samorefleksije.

Zašto ovo deluje?

Bilo da smo toga svesni ili ne, većinu nas uče da potiskujemo neprijatna osećanja kada se pojave. Zbog toga nemamo „mentalni alat“ kojim bismo se poslužili kada smo preplavljeni emocijama; međutim, ono što ove tehnike čini posebnim jeste to što ih možemo primenjivati bilo gde i bilo kada.

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