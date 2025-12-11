SUZANA MANČIĆ JE U LJUBAVI SA GRKOM VEĆ 25 GODINA: Niko ne zna koju titulu ima, čime se bavi i koliko zarađuje godišnje!

Suzana Mančić slovi za fatalnu damu, ali njeno srce je još pre četvrt veka ukrao Simeon Ocomokos.

Voditeljka Suzana Mančić, dama za kojom su muškarci uzdisali širom Jugoslavije, otkrila je da je u životu imala siguro deset veliki lubavi, a pred oltar je stala dva puta. Zapravo, kako je istakla, ceo njen život je upravo potraga za ljubavlju. I konačno, pre 25 godina svog idealnog partnera pronašla je u Grku Simeonu Ocomokosu.

"Može da se voli više puta ili onoliko puta koliko otvoriš svoju dušu i srce da voliš i budeš voljen. Nikada nisam imala tip muškarca, nisu oni bili preterano zgodni, ali svaki je imao neku svoju intrigu. To je važno u ljubavi, da te neko zaintrigira", govorila je Suzana.

"Razvela sam taj brak, a njemi ništa zauzvrat nisam pružila"

Suzana je imala buran ljubavni život, a zanimljivo je da je ipak imala aferu sa oženjenim čovekom, iako je uvek bežala od zauzetih.

"Život mi je nudio razne stvari, nešto od toga sam i prihvatala, a desilo mi se sve što nisam htela. Tako sam govorila da neću oženjenog, ali desio se i taj oženjeni koji je bio stariji od mene. Znala sam da je u braku kada sam ga upoznala i rekla sam: 'Molim Vas, razvedite se pa mi se javite.' Život nam donosi razne situacije i baš on zauzet me je očarao, jako se trudio oko mene i razvela sam taj brak. Sada mi je žao što sam to uradila jer je on meni mnogo toga pružio, a ja njemu zauzvrat ništa", iskrena je bila Suzana.

LJubav sa Grkom traje 25 godina

Voditeljka Suzana Mančićveć uživa u braku sa suprugom bankarom Simeonom Ocomokosom. Romansu su započeli 2000. godine, a pored Simeonovog insistiranja Suzana nikada nije želela da se preseli kod njega u Grčku, već su vezu održavali na daljinu. Ništa se u tom pogledu nije promenilo ni od kako su se venčali.

"Da smo Simeon i ja stalno zajedno oči bih mu povadila, sevale bi varnice. Teško je korene presaditi u ovim godinama. Da sam mlađa, verovatno bih bila tamo. Međutim, ovo je moja zemlja, a Beograd je moj grad. Biću i dalje na liniji Atina – Beograd i fino će avio kompanije živeti od mene i nadalje" - govorila je svojevremeno ona.

Svaki slobodan trenutak koristi da ode kod svog izabranika, a tako će biti i ovoga leta. Zadržaće se duže nego inače, s obzirom na to da joj je neophodan višemesečni odmor.

Ovaj bračni par je pre nekoliko godina pazario kuću na Tari, u kojoj će potražiti mir i spokoj dok uživaju u Srbiji.

"U pitanju je zapravo kućica od nekih 45.000 evra, ništa veliko. Želeli smo da samo da imamo svoj mir na nekom placu na planini. Planirali smo godinama da pazarimo nešto tog tipa da bismo imali gde da pobegnemo od gradske buke kada on dolazi u Srbiju iako uglavnom ja idem u Grčku zbog njegovog posla", objasnila je voditeljka.

Čime se bavi muž Suzane Mančić?

Mediji o Simeonu uglavnom pišu kao o vrlo imućnom čoveku, čime se Suzana nikada nije preterano hvalila. On je ugledni grčki bankar i godinama je vrlo uspešan u ovoj delatnosti, a 2017. godine proglašen je i za počasnog konzula Srbije u Grčkoj.

Simeon je završio pravo i ekonomiju na univerzitetu u Atini, a radio je kao stručnjak za komercijalu pri američkoj ambasadi u Atini. Bio je i izvršni direktor Američko-helenske privredne komore, kao i generalni sekretar poslovnih saveta između Grčke i drugih zemalja.

Od 1997. godine on je osnivač SGT, kompanije za korporativne komunikacije, a onda je otvorio i filijalu u Beogradu – Tsomokos Group International (TGI), prenosili su ranije domaći mediji.

Ocomokos je prošle godine zabeležio neverovatne poslovne rezultate, a prema zvaničnim podacima u Agenciji za privredne registre, Simeonova kompanija je ostvarila prihod od preko 14.000.000 dinara, a kada se oduzmu svi rashodi, uglednom biznismenu ostalo je čak 5.978.000 dinara.

Nekoliko godina posle kraha prvog braka Simeon je uplovio u emotivnu priču sa Suzanom, a baš kao i voditeljka ima dve ćerke.

(Stil)

BONUS VIDEO: