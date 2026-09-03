TAJNA BESPREKORNE LINIJE BRIŽIT MAKRON: Pogledajte šta prva dama Francuske jede svaki dan

Prva dama Francuske se pridržava veoma jednostavne ishrane koja očigledno daje rezultate.

Prva dama Francuske Brižit Makron poznata je po vitkoj liniji koju nam često demonstrira u uskim šik kompletima i mini-suknjama. U čemu je tajna njenog izgleda?

Naravno da sve kreće od ishrane, pa tako se svi pitaju kako se hrani supruga Emanuela Makrona kada u 70-im godinama izgleda tako mladoliko i vitko.

Gijom Gomez, glavni francuski kuvar u Jelisejskoj palati, otkrio je svojevremeno da Brižit Makron jede svakodnevno 10 vrsta različitog voća i povrća.

- Gospođa Makron želi da joj se služi 10 vrsta voća i povrća dnevno. Kada pravite asortiman sirovog voća i povrća, to je već pet vrsta.- ispričao je svojevremeno za Sunday Times.

On je tada napomenuo da se u teleći gulaš dodaje više povrća kako bi se porcije nadopunile i da se prilagođavaju predsedničkom ukusu.

Gomez ističe da se za predsedničkim stolom služe samo francuski proizvodi.

- Naravno, kafa nije francuska, ali sva naša riba, meso, voće i povrće dolaze ili sa kontinentalne Francuske ili iz prekomorskih teritorija.- objašnjava on ističući da prednost daju lokalnoj hrani proizvedenoj manje od 100 km od pariza.

Gomez je rekao da on i njegovo osoblje nabavljaju hranu lokalno i da takođe održavaju dvorsku baštu punu organskog bilja i povrća.

Uz sve to, Brižit Makron trenira sat i po vremena svakog dana, bez trenera, izbegava brzu hranu, praktikuje izbalansiranu ishranu koja se sastoji od nemasnog mesa, salata i ribe i svakodnevno piše i čita.

(Glossy)

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