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TAJNA BESPREKORNE LINIJE BRIŽIT MAKRON: Pogledajte šta prva dama Francuske jede svaki dan

Prva dama Francuske se pridržava veoma jednostavne ishrane koja očigledno daje rezultate.

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Foto: Profimedia/ Young Ho
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Prva dama Francuske Brižit Makron poznata je po vitkoj liniji koju nam često demonstrira u uskim šik kompletima i mini-suknjama. U čemu je tajna njenog izgleda?

Naravno da sve kreće od ishrane, pa tako se svi pitaju kako se hrani supruga Emanuela Makrona kada u 70-im godinama izgleda tako mladoliko i vitko.

Gijom Gomez, glavni francuski kuvar u Jelisejskoj palati, otkrio je svojevremeno da Brižit Makron jede svakodnevno 10 vrsta različitog voća i povrća. 

- Gospođa Makron želi da joj se služi 10 vrsta voća i povrća dnevno. Kada pravite asortiman sirovog voća i povrća, to je već pet vrsta.- ispričao je svojevremeno za Sunday Times.

On je tada napomenuo da se u teleći gulaš dodaje više povrća kako bi se porcije nadopunile i da se prilagođavaju predsedničkom ukusu. 

Gomez ističe da se za predsedničkim stolom služe samo francuski proizvodi. 

- Naravno, kafa nije francuska, ali sva naša riba, meso, voće i povrće dolaze ili sa kontinentalne Francuske ili iz prekomorskih teritorija.- objašnjava on ističući da prednost daju lokalnoj hrani proizvedenoj manje od 100 km od pariza.

Gomez je rekao da on i njegovo osoblje nabavljaju hranu lokalno i da takođe održavaju dvorsku baštu punu organskog bilja i povrća.

Uz sve to, Brižit Makron trenira sat i po vremena svakog dana, bez trenera, izbegava brzu hranu, praktikuje izbalansiranu ishranu koja se sastoji od nemasnog mesa, salata i ribe i svakodnevno piše i čita. 

(Glossy)

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