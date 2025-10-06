Oglas
TAJNA NAJVEĆEG HITA MILETA KITIĆA: Pesma je prvobitno bila namenjena Đoletu Balaševiću

"Bog mi je poslao tu pesmu!"

1759754911_Foto-N.-Fific-Ataimages.rs.jpg
Foto: N. Fifić/ATA images
Malo ko zna da je pesma "Kraljica trotara" koju je otpevao Mile Kitić bila namenjena čuvenom kantautoru Đorđu Balaševiću koji je iza sebe ostavio velike hitove.

Pomenuta numera proslavila je Kitića, a on je svojevremeno ispričao da je prvo trebalo da je otpeva Balašević.

- Bog mi je poslao tu pesmu. Išao sam sam suprugom Martom kod kompozitora Stevice Simeunovića. Ispred njega hrpa papira, vidim tu pesmu, počnem da je pevušim, ali kaže nije za mene nego za Balaševića. Ja odlučim ipak da je uzmem, ubedim ga i dam mu 1.500 maraka. Od tada svake godine Stevi nosim deo para jer me je ta pesma održala, ispričao je Kitić svojevremeno, piše "Svet".

Pesma je objavljena 1996. godine, a mnogi se slažu da je upravo ona i lična karta folkera.

