Znanje o tome kako se nanosi rumenilo možda je najvažnija tehnika šminkanja koju treba savladati do kraja ove godine, ako već niste.

Dok su 2010-e bile u znaku naglašenih očiju, a početak 2020-ih u znaku prepoznatljivih kombinacija za usne, sredina 20-ih je upućena na tehnike nanošenja rumenila.

Pa, kakav efekat imaju različiti načini nanošenja rumenila? Svi smo upoznati sa konceptom konturisanja, pa znamo da različiti načini nanošenja proizvoda mogu promeniti celokupan utisak šminke. Isto važi i za rumenilo.

- Način nanošenja rumenila može promeniti celokupnu atmosferu i doživljaj izgleda - potvrđuje šminkerka poznatih ličnosti, Lija Darsi, čije su klijentkinje Hejli Biber, Džasmin Tuks, Elsa Hosk, Lora Harijer i Sabrina Karpenter.

- Rumenilo nanešeno na jagodice (centralni deo obraza) stvara mlađi i podignut izgled, posebno kod okruglog oblika lica. Nanošenje rumenila preko nosa moja je omiljena letnja tehnika za postizanje izgleda osunčanosti. Nanošenje rumenila visoko na jagodične kosti, za moderan i zategnut izgled, odlično je rešenje, ali ne odgovara svakom obliku lica - objašnjava ona, prenosi Glamour UK.

Nemojte se ograničavati samo na obraze. Pored nanošenja preko mosta nosa, „produžavanje” rumenila blago ka slepoočnicama stvara moderan, izdužen efekat koji izgleda prelepo na fotografijama, kaže vodeća šminkerka poznatih, Melisa Harkman, koja sarađuje sa Kim Kardašijan i Sindi Kraford.

Možete čak naneti istu nijansu rumenila i na kapke, čime ćete postići monohromatski izgled šminke. Vredi eksperimentisati i otkriti koja tehnika vama najbolje odgovara.