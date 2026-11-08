TRAMP JE DOŠAO SA DRUGOM ŽENOM, A ONDA PRED NJOM OSVAJAO MELANIJU: Evo kako izgeda norveška milionerka koja je ostala u senci buduće prve dame( FOTO)

Donald Tramp je 1998. godine upoznao Melaniju na zabavi na koju je došao sa norveškom preduzetnicom Selinom Midelfart

Priča o tome kako su se Donald Tramp i Melanija upoznali ponovo je privukla pažnju javnosti, ali ovog puta u centru interesovanja nije samo njihova ljubavna priča. Davne 1998. godine Tramp je na zabavu došao u društvu norveške preduzetnice Seline Midelfart, a upravo je ona bila njegova pratilja pre nego što je prišao Melaniji. NJeno ime danas se ponovo pominje zbog neobične epizode iz Trampovog privatnog života, ali i zbog zanimljive biografije žene koja je nasledila porodični kozmetički biznis i izgradila uspešnu poslovnu karijeru.

Donald Tramp upoznao je Melaniju 1998. godine na jednoj zabavi, na koju je stigao u društvu tada 26-godišnje norveške milionerke, preduzetnice Seline Midelfart. Ipak, Tramp je ubrzo pažnju usmerio na drugu ženu. Iskoristio je trenutak dok je Selina bila u toaletu da priđe Melaniji, a prema navodima, njih dvoje su ostatak večeri proveli zajedno. U to vreme Tramp se razvodio od druge supruge, Marle Mejpls.

Ko je Selina Midelfart?

Selina Midelfart je norveška preduzetnica i naslednica koja je nakon smrti oca preuzela kozmetičku kompaniju Midelfart & Co. Kasnije je prodala kompaniju, ali je nastavila da upravlja porodičnom investicionom firmom. Takođe je članica uprave jedne švedske banke.

NJeno ime dospelo je u javnost i tokom suđenja Žizlejn Maksvel, saradnici Džefrija Epstajna. Midelfart je tada preko svojih advokata poručila da nikada nije bila u romantičnoj vezi sa Epstajnom, već da je sa njim samo jednom razgovarala o mogućim poslovnim ulaganjima.

U istoj izjavi razjašnjen je i njen odnos sa Donaldom Trampom. Prema njenim rečima, njih dvoje upoznali su se još 1996. godine, kada je iznajmila jedan od njegovih stanova u NJujorku i u njemu živela dve godine. NJen advokat potvrdio je da su Midelfart i Tramp često zajedno odlazili na zabave i druge društvene događaje, ali da su bili prijatelji.

Selina Midelfart danas ima 53 godine. Bila je verena za norveškog preduzetnika Tora Olava Troima, sa kojim je 2011. dobila sina. NJihova veridba kasnije je raskinuta, prenosi Index.hr.

(Blic Žena)

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