TRAMP RAZMIŠLJA DA ZAPOSLI NIKI MINAŽ: Šta će reći Melanija - prvo pohvalio njenu zadnjicu, a sada kaže da će možda dobiti posao u Beloj kući

Tramp je rekao da razmatra ideju da Niki Minaž postane portparolka Bele kuće, ali nije jasno koliko je to ozbiljno.

Američki predsednik Donald Tramp izazvao je novu polemiku nakon što je prokomentarisao mogućnost da poznata reperka Niki Minaž postane portparolka Bele kuće. Iako je samo nekoliko dana ranije na političkom skupu u Mičigenu javno govorio o njenom fizičkom izgledu, sada je otišao korak dalje i poručio da mu se dopada ideja da upravo ona preuzme jednu od najvažnijih funkcija u komunikaciji njegove administracije sa medijima.

🚨Trump Confirms that he is seriously considering @NICKIMINAJ for the next White House press secretary. Then he does something I was not expecting… https://t.co/IqURUGJcOd — Benny Johnson (@bennyjohnson) October 31, 2026

Sve je počelo kada je voditelj Beni Džonson u emisiji "The Benny Show" upitao Trampa šta misli o tome da slavna muzičarka postane novo lice Bele kuće.

"To je dobra ideja. Mislim da ću morati da razmislim o tome", odgovorio je predsednik kroz smeh.

Tramp je potom istakao da bi i sam Džonson mogao da bude dobar kandidat za tu funkciju, zbog čega je ostalo nejasno koliko ozbiljno razmatra mogućnost da reperki ponudi posao.

Zvanične potvrde da je Niki Minaž kandidatkinja za portparolku Bele kuće za sada nema.

Tramp pred svima komentarisao zadnjicu slavne reperke

Neobična priča o mogućem političkom angažmanu Niki Minaž usledila je nakon njenog pojavljivanja na Trampovom skupu održanom 25. oktobra u Mičigenu, gde je predsednik izgovorio komentar koji je ubrzo postao tema svetskih medija.

Dok se obraćao okupljenim pristalicama, Tramp je skrenuo pažnju na reperku, koja se nalazila među prisutnima.

"Usput, malopre sam video predivnu zadnjicu. Niki Minaž. To je teško ne primetiti", rekao je američki predsednik.

Zatim ju je pozvao da ustane, nakon čega je ona pozdravila okupljene.

Tramp je primetio da bi njegove reči mogle da izazovu različite reakcije, pa je dodao:

"Nadam se da se Niki nije uvredila, ali mi volimo Niki. Već nas dugo podržava."

NJegova izjava privukla je veliku pažnju javnosti, a samo nekoliko dana kasnije reperkino ime počelo je da se dovodi u vezu sa ozbiljnom funkcijom u Beloj kući.

Ideja potekla od Trampovog saradnika

Spekulacije o mogućem angažmanu Niki Minaž nisu se pojavile slučajno. Pokrenuo ih je direktor komunikacija Bele kuće Stiven Čung, koji je na društvenoj mreži X objavio video-snimak sa reperkom.

Snimak je nastao tokom putovanja predsedničkim avionom "Air Force One", kojim je Minaž letela zajedno sa Trampom i članovima njegovog tima na predizborni skup.

Čung je uz objavu napisao:

"Dame i gospodo, mislim da smo možda pronašli novu portparolku Bele kuće!"

NJegovu poruku ubrzo je prokomentarisao i Trampov savetnik Aleks Brusevic, koji se obratio reperkinim obožavaocima, poznatim pod nazivom "Barbz".

"Hej, Barbz, šta mislite o ovoj ideji?", upitao je.

Na taj način, ono što je prvobitno delovalo kao šala među Trampovim saradnicima preraslo je u temu o kojoj su počeli da izveštavaju brojni mediji.

Dodatnu pažnju izazvala je činjenica da je i sam američki predsednik, kada mu je predlog direktno predstavljen, rekao da bi trebalo da razmisli o njemu.

Ladies and gentlemen, I think we may have found the new White House Press Secretary! @NICKIMINAJ https://t.co/petoprxVoX — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 25, 2026

Niki Minaž sve otvorenije podržava Trampa

Poznata reperka poslednjih meseci ne krije političku naklonost prema američkom predsedniku, a njeno pojavljivanje na skupu u Mičigenu bilo je još jedna prilika da javno pokaže podršku.

Niki Minaž putovala je predsedničkim avionom sa članovima administracije, a tokom skupa podržala je republikanske kandidate uoči međuizbora u Sjedinjenim Američkim Državama.

NJena bliskost sa Trampom izaziva dodatno interesovanje upravo zbog toga što je reč o jednoj od najpoznatijih svetskih reperki, čija je karijera prvenstveno vezana za muziku i zabavnu industriju.

Nakon što je Tramp javno pohvalio njenu podršku, reperka je na društvenim mrežama poručila da ne namerava da promeni svoj stav.

"Nigde ne idem", napisala je, uz poruku da je upravo tamo gde želi da bude.

Mnogi se pitaju i kako bi Melanija mogla da reaguje na pomenute izjave svog supruga, ali se ona za sada na ovu temu nije oglašavala.

(Kurir)

BONUS VIDEO: