Područje ispod očiju je obično prvo koje otkriva da se niste dovoljno odmorili.

Srećom, šminka nudi moćna rešenja, sa tehnikama koje transformišu umorne oči za samo nekoliko minuta.

Šminka ispod očiju je manje o „prekrivanju“, a više o dodavanju svetlosti, ravnoteže i dimenzije, ističu šminkeri.

Uz prave proizvode i tehnike, stvaranje prirodno osveženog, mladalačkog izgleda postaje iznenađujuće lako. Svaki korak je osmišljen da izbriše znake umora i vrati zdrav sjaj, čak i u vašim najnapornijim danima.

Kako šminka može transformisati podočnjake?

Kesice i podočnjaci mogu se pojaviti iz više razloga: nedostatak sna, zadržavanje tečnosti, zbog genetika ili jednostavno stres. Iako šminka ne može potpuno da ih obriše, može ih inteligentno kamuflirati. Ključ je razumevanje kako svetlost deluje na nežnu kožu oko očiju i strateško nanošenje proizvoda. Šminka ne bi trebalo samo da sakrije, već bi trebalo da koriguje, balansirajući senke i osvetljenost kako bi se stvorio budniji i prirodniji izgled.

Tehnika dvostrukog korektora

Korišćenje dve nijanse korektora je mali gest koji pravi veliku razliku. Počnite sa korektorom boje breskve da biste neutralisali tamnu pigmentaciju. Nakon toga nanesite korektor za pola nijanse svetliji od vaše kože da biste je posvetlili. Izblendajte oba sloja vlažnim sunđerom nežnim tapkanjem.

Nanošenje korektora za podizanje očiju

Umesto da nanosite korektor po celom području ispod oka, povucite meku dijagonalnu liniju od unutrašnjeg ugla oka prema slepoočnicama i razmažite je ka spolja. Ova optička tehnika podiže oči i smanjuje vid umora, pružajući suptilni efekat podizanja bez napora. Idealna je za dane kada je nedostatak sna primetniji nego što biste želeli.

Tehnika „svetlog sendviča“

Da biste osigurali da vaš korektor ostane na mestu satima, nanesite tanak sloj providnog pudera između dva lagana nanošenja korektora. Ova metoda, poznata kao „svetli sendvič“, fiksira proizvod bez ugrožavanja prirodnosti. Koristite malu četkicu da kontrolišete količinu i puder nanesite na područja gde se koža najviše nabora.