"UDAJ SE, KAD ĆE UDAJA?": Senida iskreno o svom privatnom životu - sluša mudre savete svoje bake koja ima 101. godinu

Senidah otkriva kako se njen stav prema udaji promenio, zahvaljujući mudrim savetima bake koja ima 101 godinu.

Pevačica Senida Hajdarpašić, poznatija kao Senidah, svoj privatni život uglavnom drži daleko od očiju javnosti, pa o porodici i emotivnim odnosima retko govori.

Ipak, s vremena na vreme napravi izuzetak i sa publikom podeli poneki detalj o svojim najbližima, ali i o baki iz Crne Gore, odakle vuče porodične korene.

Senidah je ove godine napunila 41 godinu, a sada je bez zadrške progovorila o svom ljubavnom životu, udaji i braku, otkrivši kako danas gleda na mogućnost da jednog dana stane na „ludi kamen“.

- Ranije mi je govorila: "Udaj se! Kad će udaja?!", a sad mi kaže: "Biće tako kako budeš ti htela", i to mi je sad super. Pošto jeste tako, kako budem JA htela, a ne drugi - rekla je pevačica za TV E.

Pevačica je otkrila da voli da provodi vreme kod bake i da se tamo oseća spokojno.

- Super mi je, mirno mi je kod nje. Ja se uspavam dok ona rešava ukrštenice - rekla je Senidah i doala:

- Tamo nisam zvezda. Ja sam njihova beba. Meni su inače nadimci - beba, bebi, bebili, bebavac... Ja sam tamo beba, nisam Senidah - izjavila je pevačica kroz smeh.

Senidina baka ima 101 godinu

Senidah koja privatan život krije od javnosti, jednom prilikom je za Telegraf govorila o porodici, kada nam je otkrila da ima baku za koju je veoma vezana, a koja je ušla u stotu godinu.

- Volim da odem u Crnu Goru, tamo imam baku. Mi se stalno čujemo preko telefona, ona me stalno zove. Ušla je u stotu godinu. Kod nje uvek moram i volim da odem. Sa njom moram malo jače da pričam, pošto slabije čuje - rekla je Senida za naš portal ranije.

Prošle godine je podelila njihovu zajedničku fotografiju i to baš na dan bakinog stotog rođendana.

Uz fotku je podelila i veoma emotivan opis:

- Ona nije trenutak, trenuci su ONA! Srećan ti stoti rođendan nano, i dalje si moja mala - napisala je Senidah i prikupila pregršt predivnih komentara.

(Kurir)

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