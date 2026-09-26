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"UDAJ SE, KAD ĆE UDAJA?": Senida iskreno o svom privatnom životu - sluša mudre savete svoje bake koja ima 101. godinu

Senidah otkriva kako se njen stav prema udaji promenio, zahvaljujući mudrim savetima bake koja ima 101 godinu.

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Foto: ATA images/ F.S.
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Pevačica Senida Hajdarpašić, poznatija kao Senidah, svoj privatni život uglavnom drži daleko od očiju javnosti, pa o porodici i emotivnim odnosima retko govori.

Ipak, s vremena na vreme napravi izuzetak i sa publikom podeli poneki detalj o svojim najbližima, ali i o baki iz Crne Gore, odakle vuče porodične korene.

Senidah je ove godine napunila 41 godinu, a sada je bez zadrške progovorila o svom ljubavnom životu, udaji i braku, otkrivši kako danas gleda na mogućnost da jednog dana stane na „ludi kamen“.

- Ranije mi je govorila: "Udaj se! Kad će udaja?!", a sad mi kaže: "Biće tako kako budeš ti htela", i to mi je sad super. Pošto jeste tako, kako budem JA htela, a ne drugi - rekla je pevačica za TV E.

Pevačica je otkrila da voli da provodi vreme kod bake i da se tamo oseća spokojno.

- Super mi je, mirno mi je kod nje. Ja se uspavam dok ona rešava ukrštenice - rekla je Senidah i doala:

- Tamo nisam zvezda. Ja sam njihova beba. Meni su inače nadimci - beba, bebi, bebili, bebavac... Ja sam tamo beba, nisam Senidah - izjavila je pevačica kroz smeh.

Senidina baka ima 101 godinu

Senidah koja privatan život krije od javnosti, jednom prilikom je za Telegraf govorila o porodici, kada nam je otkrila da ima baku za koju je veoma vezana, a koja je ušla u stotu godinu.

- Volim da odem u Crnu Goru, tamo imam baku. Mi se stalno čujemo preko telefona, ona me stalno zove. Ušla je u stotu godinu. Kod nje uvek moram i volim da odem. Sa njom moram malo jače da pričam, pošto slabije čuje - rekla je Senida za naš portal ranije.

Prošle godine je podelila njihovu zajedničku fotografiju i to baš na dan bakinog stotog rođendana.

Uz fotku je podelila i veoma emotivan opis:

- Ona nije trenutak, trenuci su ONA! Srećan ti stoti rođendan nano, i dalje si moja mala - napisala je Senidah i prikupila pregršt predivnih komentara.

(Kurir)

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