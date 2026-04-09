Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

URAN ULAZI U BLIZANCE NAKON 80 GODINA: Kome će se preporoditi, a kome stižu dani mentalnih nemira

Posle više od osam decenija, Uran menja znak i ulazi u Blizance, a astrolozi tvrde da počinje period koji će doneti nagle preokrete, šokantne ideje i potpuno novi način razmišljanja.

1775732415_Depositphotos_174691876_S.jpg
Foto: Deposit/ NASA.image
Oglas

Ovo nije tiha promena. Ovo je energetski "reset" koji će uticati na ceo svet – od tehnologije do međuljudskih odnosa. Ulazak Urana u Blizance otvara sedmogodišnji ciklus u kom ništa neće ostati isto. Očekuje se eksplozija novih ideja, ubrzan razvoj tehnologije i potpuno drugačiji način komunikacije.

Uran ulazi u Blizance i menja sve

Ovaj period donosi potrebu da se razbiju stari obrasci. Sve što je zastarelo, rigidno ili nametnuto – biće stavljeno na test. Na scenu stupaju:

  • originalnost
  • brzina razmišljanja
  • snalažljivost
  • hrabrost da se kaže ono što drugi ne smeju

Biće to vreme kada će oni koji razmišljaju drugačije – biti korak ispred svih.

Kako će ulazak Urana u Blizance uticati na horoskopske znake?

Blizanci u središtu transformacije

Za Blizance, ovo je početak razdoblja potpunog ličnog buđenja. Sa Uranom u sopstvenom znaku, osetiće neodoljivu potrebu za slobodom, promenom identiteta i odbacivanjem svih okova. Očekuju ih nagli životni preokreti koji ih mogu iznenaditi, ali i osloboditi. Ovo je njihova prilika da se iznova definišu – ne onako kako drugi očekuju, već onako kako zaista jesu. Svaki pokušaj ograničavanja naići će na žestok otpor.

Vatreni i vazdušni znakovi hvataju vetar promena

Vage, Vodolije, Ovnovi i Lavovi osetiće povoljan uticaj ovog tranzita. Za Vage i Vodolije ovo je vreme kreativnog procvata i inovativnosti, idealno za naučni rad, umetnost i društveni aktivizam. Ovnovi i Lavovi dobiće hrabrost za nove poduhvate i širenje društvenih krugova. NJihova komunikacija postaje ključ uspeha, a neočekivani susreti i ideje otvaraju im potpuno nove svetove.

Izazovi za Device, Strelčeve i Ribe

Promenljivi znakovi – Devica, Strelac i Ribe – mogli bi osetiti pojačan stres i mentalni nemir. Uran će ih naterati da izađu iz zone komfora, što može biti iscrpljujuće ako se budu opirali promenama.

(Blic Žena)

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas