URAN ULAZI U BLIZANCE NAKON 80 GODINA: Kome će se preporoditi, a kome stižu dani mentalnih nemira

Posle više od osam decenija, Uran menja znak i ulazi u Blizance, a astrolozi tvrde da počinje period koji će doneti nagle preokrete, šokantne ideje i potpuno novi način razmišljanja.

Ovo nije tiha promena. Ovo je energetski "reset" koji će uticati na ceo svet – od tehnologije do međuljudskih odnosa. Ulazak Urana u Blizance otvara sedmogodišnji ciklus u kom ništa neće ostati isto. Očekuje se eksplozija novih ideja, ubrzan razvoj tehnologije i potpuno drugačiji način komunikacije.

Uran ulazi u Blizance i menja sve

Ovaj period donosi potrebu da se razbiju stari obrasci. Sve što je zastarelo, rigidno ili nametnuto – biće stavljeno na test. Na scenu stupaju:

originalnost

brzina razmišljanja

snalažljivost

hrabrost da se kaže ono što drugi ne smeju

Biće to vreme kada će oni koji razmišljaju drugačije – biti korak ispred svih.

Kako će ulazak Urana u Blizance uticati na horoskopske znake?

Blizanci u središtu transformacije

Za Blizance, ovo je početak razdoblja potpunog ličnog buđenja. Sa Uranom u sopstvenom znaku, osetiće neodoljivu potrebu za slobodom, promenom identiteta i odbacivanjem svih okova. Očekuju ih nagli životni preokreti koji ih mogu iznenaditi, ali i osloboditi. Ovo je njihova prilika da se iznova definišu – ne onako kako drugi očekuju, već onako kako zaista jesu. Svaki pokušaj ograničavanja naići će na žestok otpor.

Vatreni i vazdušni znakovi hvataju vetar promena

Vage, Vodolije, Ovnovi i Lavovi osetiće povoljan uticaj ovog tranzita. Za Vage i Vodolije ovo je vreme kreativnog procvata i inovativnosti, idealno za naučni rad, umetnost i društveni aktivizam. Ovnovi i Lavovi dobiće hrabrost za nove poduhvate i širenje društvenih krugova. NJihova komunikacija postaje ključ uspeha, a neočekivani susreti i ideje otvaraju im potpuno nove svetove.

Izazovi za Device, Strelčeve i Ribe

Promenljivi znakovi – Devica, Strelac i Ribe – mogli bi osetiti pojačan stres i mentalni nemir. Uran će ih naterati da izađu iz zone komfora, što može biti iscrpljujuće ako se budu opirali promenama.

(Blic Žena)