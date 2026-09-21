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VAŽAN MINERAL O KOME SE NE GOVORI: Čuva kosti i zglobove, i bez njega ništa ne bi moglo da funkcioniše

Kada razmišljamo o zdravlju kostiju, prve asocijacije su nam uvek kalcijum i vitamin D. Međutim, u svetu ishrane i medicine postoji jedan “tihi heroj” o kome se retko govori, a bez kojeg naša koštana masa jednostavno ne može pravilno da funkcioniše.

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Foto: Deposit/ elena.hramova
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U pitanju je bor – mineral u tragovima koji ne gradi kosti direktno, ali deluje kao vrhunski "menadžer" i regulator čitavog koštanog sistema.

Dok kalcijum i magnezijum predstavljaju “cigle”, bor je malter koji sve to drži na okupu. Evo kako ovaj moćni mineral čuva naš skelet i zašto je nezaobilazan saveznik u borbi protiv starenja kostiju.

Kako bor čuva i jača naš koštani sistem?

Naučna istraživanja su dokazala da bor ima višestruku, nezamenljivu ulogu u održavanju gustine i čvrstine kostiju:

  • Zaustavlja gubitak kalcijuma i magnezijuma: Možete unositi optimalne količine kalcijuma, ali ako vašem telu nedostaje bor, veliki deo tog minerala će se jednostavno izbaciti kroz urin. Bor drastično smanjuje ovaj gubitak (prema kliničkim studijama, čak i do 44 odsto), zadržavajući dragoceni kalcijum i magnezijum tamo gde su najpotrebniji – u našim kostima.
  • Produžava životni vek vitamina D: Poznato je da bez vitamina D telo ne može da apsorbuje kalcijum. Bor ima jedinstvenu sposobnost da produži vreme poluživota (half-life) vitamina D u organizmu, omogućavajući mu da duže i efikasnije obavlja svoju zaštitnu ulogu.
  • Čuva hormonsku ravnotežu: Hormoni poput estrogena i testosterona su prirodni štit od razgradnje kostiju. Bor pomaže telu da održi optimalan nivo ovih polnih hormona. Ovo je od presudnog značaja za žene u menopauzi, kod kojih nagli pad estrogena često dovodi do ubrzanog razvoja osteoporoze.
  • Direktno stimuliše izgradnju kosti: Bor ne čuva samo postojeću masu, već aktivno stimuliše osteoblaste – ćelije koje su u našem telu zadužene za mineralizaciju i stvaranje novog, mladog koštanog tkiva.
  • Smanjuje upale i bolove u zglobovima: Pored samih kostiju, bor je spas za zglobove. Dokazano je da smanjuje upalne markere u telu (kao što je CRP), pa ublažava simptome ukočenosti, osteoartritisa i reume, vraćajući telu pokretljivost.

Gde pronaći bor: Prirodni izvori i suplementacija

Naše telo ne može samo da proizvede bor, što znači da u potpunosti zavisimo od unosa kroz hranu i suplemente. Međutim, priroda nam je ponudila bogate i ukusne izvore:

  • Suvo i koštunjavo voće: Suve šljive i suvo grožđe su pravi šampioni po sadržaju bora. Odmah iza njih su bademi, lešnici i orasi.
  • Sveže voće i povrće: Jabuke, kruške, pomorandže i avokado, kao i mahunarke (pasulj i grašak) odličan su način da obogatite ishranu ovim mineralom.

Ukoliko se bor unosi putem suplemenata u terapeutske svrhe (na primer, kod već dijagnostikovane osteopenije ili osteoporoze), standardna i bezbedna dnevna doza iznosi 3 mg.

Zdravlje kostiju se ne gradi preko noći, niti zavisi od samo jednog nutrijenta. To je složena slagalica u kojoj bor drži ključne delove. Bez obzira na to da li želite da predupredite probleme u zrelim godinama, ublažite bolove u zglobovima ili prosto pružite svom telu najbolju podršku, pobrinite se da ovaj moćni mineral u tragovima postane redovan deo vaše rutine. Vaše kosti će vam biti zahvalne.

(Lepa i srećna)

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