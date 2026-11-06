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VAŽILA JE ZA NAJZGODNIJU KARDAŠIJANKU SA SAVRŠENIM BRAKOM: Sada se šuška da joj se ljubavna bajka ruši (FOTO)

Kortni Kardašijan nedavno je otvoreno govorila o glasinama da više ne živi sa suprugom Travisom Barkerom.

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Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia
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Rijaliti zvezda Kortni Kardašijan i bubnjar grupe Blink-182, Travis Barker, bili su komšije i dugogodišnji prijatelji pre nego što su u februaru 2021. godine zvanično potvrdili svoju vezu na Instagramu. Venčali su se čak tri puta tokom 2022. godine.

Prvo su u aprilu organizovali simbolično venčanje u kapeli u Las Vegasu, koje nije imalo pravnu važnost, zatim su se u maju venčali na građanskoj ceremoniji u Santa Barbari, da bi istog meseca priredili i veliko svadbeno slavlje u Portofinu u Italiji.

U epizodi rijaliti emisije "The Kardashians", Kortni se osvrnula na tvrdnje da ona i Travis više ne žive pod istim krovom, prenosi People.

"Moja portparolka mi je jutros pisala. Kaže: 'Časopis tvrdi da ti i Travis više ne živite zajedno i da se rastajete. Ima li istine u tome?'", ispričala je Kortni.

Rijaliti lepotica, poznata i kao najseksi Kardašijanka i članica porodice koja ima najskladniji brak, poručila je svom predstavniku da ne demantuje glasine, već da ih pusti da se šire.

"Rekla sam: 'Recite im da objave tu priču.' Da vidimo šta će se dogoditi", otkrila je.

"Znaju da to nije istina. Znaju da su videli neki glupi TikTok snimak osobe koja izmišlja lažne priče", rekla je Kortni svom prijatelju Sajmonu Haku, koji je kritikovao teorije zavere o poznatoj porodici.

(Super Žena)

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