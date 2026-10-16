ZAMRZNUTA IMOVINA ŽENI MUSTAFE SANDALA: Melis optužuju da je proneverila milione

Melis Sandal našla se među 141 osobom obuhvaćenom merama zamrzavanja imovine u velikoj finansijskoj istrazi u Turskoj.

Supruga poznatog turskog pevača Mustafe Sandala, Melis Sandal, ponovo se našla u centru pažnje javnosti nakon što su turski mediji objavili nove detalje velike finansijske istrage u kojoj se našlo i njeno ime.

Kako prenose tamošnji mediji, Melis je obuhvaćena merama zamrzavanja imovine u okviru opsežne istrage o navodnim finansijskim malverzacijama na tržištu kapitala, koja je poslednjih dana izazvala veliku pažnju u Turskoj.

Prema pisanju portala "Habererk", u okviru postupka uvedene su mere nad imovinom ukupno 141 osobe, a među imenima koja se pominju nalazi se i supruga popularnog pevača.

Zamrznuta imovina Melis Sandal

Turski mediji navode da se istraga odnosi na sumnjive finansijske transakcije i nepravilnosti povezane sa investicionim fondovima, a nadležni organi ispituju tokove novca i eventualnu nezakonito ostvarenu dobit.

Melis Sandal našla se među osobama čija je imovina obuhvaćena merama, dok se u javnosti pojavljuju novi detalji o razmerama čitavog slučaja.

Prema pisanju portala "Haberler", u okviru istrage pominje se ukupna suma od čak 187,65 milijardi turskih lira, za koju se traži povraćaj od osoba i kompanija obuhvaćenih postupkom.

U istim izveštajima navodi se i ime Melisinog oca, Cihana Sütšurupa, a njih dvoje se dovode u vezu sa navodnom dobiti od 2,355 milijardi turskih lira iz investicionog fonda TERA.

Pod merama i automobil

Kako je objavio "Turkish Post", sudskom odlukom obuhvaćena je i određena imovina koja se vodi na ime Melis Sandal, uključujući automobil "Fiat Topolino Spiaggina" iz 2024. godine.

Ovi navodi dodatno su privukli pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da je Melis supruga jednog od najpoznatijih turskih pevača, Mustafe Sandala, koji je godinama prisutan i na regionalnoj muzičkoj sceni.

Ipak, važno je naglasiti da je reč o istrazi koja je u toku i da mere zamrzavanja imovine ne predstavljaju dokaz krivice.

Za sada nema potvrđenih informacija da je protiv Melis doneta pravosnažna osuđujuća presuda, niti da je sudski utvrđena njena odgovornost za navodne finansijske nepravilnosti.

Podsetimo, Melis Sütšurup Sandal dospela je u žižu interesovanja javnosti nakon što je njeno ime povezano sa velikom finansijskom istragom u Turskoj, a novi izveštaji tamošnjih medija ponovo su aktuelizovali ovaj slučaj.

(Kurir)

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