ŽARILA JE I PALILA DEVEDESETIH, A ONDA NESTALA BEZ TRAGA: Evo gde je danas pevačica Ela B

"Ajkula", "Kamikaza", "Titanik" i "Ginis" bile su pesme uz koje se igralo devedesetih, a žena koja ih je pevala bila je jedno od prepoznatljivih lica tadašnje dens scene. Brankica Čebalović, poznata kao Ella B, imala je hitove, publiku i karijeru koju su mnogi želeli, ali je u jednom trenutku odlučila da život nastavi daleko od reflektora.

NJena priča često se vezuje za LJubu Čebalovića, člana grupe Beat Street, sa kojim je delila ljubav prema muzici, ali i život van scene. NJih dvoje venčali su se pred kamerama emisije "48 sati svadba", a potom su se preselili u Nemačku, gde su zasnovali porodicu i dobili četvoro dece.

Od dens scene do porodičnog života u Nemačkoj

Ella B je tokom devedesetih privlačila pažnju i pesmama i nastupima, dok je sa LJubom važila za jedan od poznatijih parova domaće muzičke scene. Kada su se povukli, publika je izgubila priliku da ih redovno viđa na nastupima, ali su njihovi hitovi nastavili da se slušaju.

U Nemačkoj su izgradili svakodnevicu koja se razlikovala od one koju je publika poznavala. Brankica se posvetila porodici, a LJuba je počeo da radi u špediciji. Ella je ranije govorila da joj je uloga majke najvažnija i da su joj četvoro dece najveći ponos.

NJihova deca tek kasnije su saznala koliko su roditelji bili poznati

Ella i LJuba nisu deci mnogo pričali o godinama provedenim na estradi. Kako su ranije ispričali, tek kada su deca počela da se raspituju o njihovoj muzici, pokazali su im poneki snimak nastupa. Bilo im je neobično da roditelje koje poznaju iz svakodnevnog života povežu sa licima koja su nekada gledala pred kamerama.

Danas Ella B živi daleko od muzičke scene na kojoj se proslavila, ali njene pesme i dalje imaju publiku. Za one koji pamte devedesete, dovoljno je da čuju prve taktove "Ajkule" ili "Kamikaze" pa da se sete njenog glasa, nastupa i vremena u kojem je bila jedna od zvezda domaćeg densa.

(Ona.rs)

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