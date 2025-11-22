ZASPITE ČIM STAVITE GLAVU NA JASTUK? Mnogi misle da je to dobro, ali evo šta sve može da znači

Trenutno uspavljivanje možda ipak nije znak savršenog sna

Istraživanja pokazuju da zdrava osoba obično zaspi za 15–20 minuta. Ako ti treba manje, telo možda samo pokušava da nadoknadi hronični deficit sna ili signalizuje neku zdravstvenu tegobu.

Evo tri moguća razloga zašto zaspiš odmah:

Hronični manjak sna – Ako sistematski spavaš manje od preporučenih 7–9 sati, mozak i telo su iscrpljeni i “isključuju se” čim glava dotakne jastuk.

Opstruktivna apneja u snu (OSA) – Ako se dešava da zaspivaš nenajavljeno tokom dana, čak i u kolima ili na sastanku, to može ukazivati na apneju, stanje koje prekida disanje tokom sna i povećava rizik od srčanih problema i pada koncentracije.

Podrazumevani zdravstveni problemi – Anemija, problemi sa štitnom žlezdom ili određeni lekovi mogu “prisiliti” telo da spava kad god mu se ukaže prilika.

Zašto mnogi misle da je brzo uspavljivanje super?

U mnogim kulturama smatra se da oni koji zaspe brzo spadaju u “efikasne” spavače. Ipak, stručnjaci naglašavaju da potrebnih 15–20 minuta za zaspati zapravo govori da je ciklus sna pravilno regulisan.

Kako da vratiš zdrav ritam sna?

Drži redovan raspored spavanja – idi u krevet i budi se otprilike u isto vreme svakog dana.

Rutina opuštanja pre spavanja – smanji svetlo, ograniči ekrane i probaj lagano istezanje ili meditaciju.

Dobar dodatak magnezijuma – pomaže mišićima i nervnom sistemu da se opuste i omogućava dubok, regenerativan san.

Jutarnje svetlo – izlazak na sunce ubrzo nakon buđenja pomaže tvom unutrašnjem biološkom satu da se pravilno resetuje.

Dakle, sledeći put kada vidiš nekog da zaspi u sekundi, zapamti: nije nužno poželjno. 15–20 minuta da zaspiš je prirodno i zdravo, dok prebrzo uspavljivanje može biti telo koje ti šapuće: “Iscrpljen si, treba ti odmor!”

(Ženski magazin)

