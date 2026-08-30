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ZBOG ČEGA NIKADA NE TREBA DA PIJETE IZ PLASTIČNE FLAŠE KOJA JE STAJALA U VRELIM KOLIMA? Rizik je veliki

Verovatno ste bar jednom čuli da ne bi trebalo da pijete vodu iz jednokratne plastične flaše koja je ostala u zagrejanom automobilu, ali niste čuli objašnjenje zašto.

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Foto: Profimedia/ sasirin pamai
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Flašice za vodu najčešće se izrađuju od PET-a (polietilen tereftalata), izdržljivog sintetičkog polimera koji se smatra sigurnim za upotrebu. Međutim, istraživanja sugerišu da postoji nekoliko razloga zbog kojih bi trebalo izbegavati konzumiranje vode koja je stajala u zagrejanoj PET flaši.

Izloženost hemikalijama

Kad se plastične posude ostave na visokim temperaturama ili direktnoj sunčevoj svetlosti, određene hemikalije koje se koriste u proizvodnji plastike lakše mogu da pređu u hranu i piće. Ftalati (sintetičke hemikalije koje se koriste da bi plastika bila mekša i fleksibilnija) mogu ubrzano da se otpuštaju iz plastične ambalaže izložene toploti. Oni, zajedno s drugim hemikalijama koje se koriste u proizvodnji tvrde plastike, mogu da ometaju prirodne hormone u našem telu i izazovu brojne zdravstvene probleme.
Prema Harvard medisinu, istraživanja provedena na ćelijskim kulturama, morskim životinjama i životinjskim modelima pokazuju da "mikroplastika može da izazove oksidativna oštećenja, oštećenja DNK i promene u aktivnosti gena", što su poznati faktori rizika za razvoj raka. Magazin navodi i nekoliko studija provedenih na miševima koje su pokazale da mikroplastika može da našteti i reproduktivnim organima, da prouzrokuje ožiljno tkivo na jajnicima, smanji broj i kvalitet sperme i da dovede do metaboličkih poremećaja kod potomaka.

Razmnožavanje bakterija

Još jedan razlog za oprez je činjenica da su vrući uslovi idealni za razmnožavanje bakterija. One rastu u flašama zbog vlage, toplote i hranljivih materija koje dolaze iz pljuvačke ili ostataka pića i mogu da počnu da se umnožavaju za samo 20 minuta. Konzumacija takve vode može da izazove želučane i stomačne tegobe ili neku ozbiljniju bolest.

Sigurnije alternative

Zdravstveni stručnjaci i naučnici preporučuju da tokom dana vodu nosite u flašama od nerđajućeg čelika ili stakla, ali imajte na umu da i njih treba redovno i temeljno prati. U protivnom se u njima takođe mogu razviti bakterije i buđ.

(Stil)

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