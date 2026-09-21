ZEMLJA U KOJOJ JE NEPRISTOJNO OSTAVLJATI BAKŠIŠ: Za njih je to velika uvreda - konobari će vas juriti po ulici da vam vrate novac

Kultura pružanja usluga bez bakšiša nama može da bude nezamisliva, ali tamo je ostavljanje novca praktično uvreda.

Ostavljati bakšiš (ili ne) konobarima u kafićima i restoranima širom sveta, pitanje je koje muči brojne turiste jer se pravila menjaju u zavisnosti od toga u kom se kutku sveta nalazite.

U Ujedinjenom Kraljevstvu, Nemačkoj, Danskoj i Švedskoj lokalci po pravilu dodaju 10 odsto iznosa na račun, dok će Francuzi, Italijani i Španci najčešće ostaviti pet odsto napojnice. I dok će Amerikanci ostaviti bakšiš i ako usluga nije bila dobra, u Japanu se takvo nešto nikada neće dogoditi.

U Zemlji Izlazećeg Sunca društvena osvešćenost je na potpuno drugom nivou: ne jede se u hodu na ulici, u javnom prevozu telefoni se stišavaju da ne uznemiruju druge, a teško da ćete videti Japanca kako izduvava nos u društvu.

U Japanu ostavljanje napojnice nije samo neuobičajeno nego i neprijatno, već je i bezobrazno. Kultura pružanja usluga bez bakšiša nama može da bude nezamisliva, ali tamo je ostavljanje novca praktično uvreda.

"Bez obzira na upozorenje da se bakšiš u Japanu ne ostavlja, neki turisti insistiraju na pokazivanju zahvalnosti novcem – ali to tako ne funkcioniše", otkriva Džejms Mandi iz InsideJapan Toursa za BBC. Dodaje i da nije neobičan prizor videti konobara kako trči po ulici za gostom kako bi mu vratio novac koji je ostavio za bakšiš.

Turistima jednostavno ne ide u glavu da Japanci rade svoj posao s ponosom, a oishikatta (bilo je ukusno) ili gochiso sama (hvala što ste pripremili jelo) dovoljno je jaka valuta, koja postaje još jača ako se uz to i pristojno naklonite.

Jedini izuzetak od pravila pronaći ćete u japanskim ryokanima, tradicionalnim gostinjskim kućama, gde putnici mogu da ostave novac za nakai sana (poslužitelja u kimonu koji priprema hranu i krevet), ali samo ako je dobro obavio posao. Napojnica se ne daje lično, umesto toga novac se ostavlja u koverti.

(Punkufer)

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