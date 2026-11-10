ŽENU OSTAVIO U SEDMOM MESECU TRUDNOĆE, A ONDA MU SE ŽIVOT OKRENUO NAGLAVAČKE: Zbog mlađe ljubavnice izazvao skandal o kom je brujao svet

Najveći skandal Bilija Krudupa i danas se pamti.

Neke ljubavne priče ostanu upamćene po velikim emocijama, druge po raskošnim venčanjima, a neke po skandalu koji ih je pratio od samog početka. Veza glumaca Bilija Krudupa i Kler Dejns pripada upravo ovoj poslednjoj grupi. NJihova romansa početkom dvehiljaditih izazvala je burne reakcije javnosti jer je počela u trenutku kada je Krudup bio u dugogodišnjoj vezi sa glumicom Meri-Luiz Parker, koja je tada čekala njihovo dete.

Iako su se trudili da svoj odnos sačuvaju od radoznalih pogleda, njihova imena godinama su se povezivala sa jednim od najpoznatijih ljubavnih trouglova u Holivudu. NJihova veza potrajala je četiri godine, ali je način na koji je počela ostavio trag koji nije nestao ni mnogo kasnije.

LJubav koja je počela na snimanju filma

Bili Krudup i Kler Dejns upoznali su se tokom rada na filmu Stage Beauty. U to vreme Krudup je imao 35 godina i bio je u vezi sa glumicom Meri-Luiz Parker, sa kojom je proveo osam godina. NJihova ljubavna priča počela je još 1996. godine, kada su se upoznali radeći na brodvejskoj predstavi Bus Stop.

Par je očekivao prvo dete, ali se njihova veza raspala u posebno bolnom trenutku. Krudup je, prema pisanju medija, prekinuo odnos sa Parkerovom dok je ona bila u sedmom mesecu trudnoće, a ubrzo je započeo romansu sa tada 24-godišnjom Kler Dejns.

Ni Kler u tom periodu nije bila sama. Zabavljala se sa australijskim muzičarem Benom Lijem, ali je njihova veza takođe okončana. Vest o novoj romansi brzo je dospela u tabloide, a fotografije i natpisi o glumcima postali su nezaobilazna tema zabavnih rubrika.

Kler Dejns progovorila o vezi: "Bila sam zaljubljena"

Dok je javnost osuđivala njihov odnos, Krudup i Dejns nastavili su da se viđaju, a njihova veza postala je još ozbiljnija. Ubrzo su počeli zajedno da se pojavljuju u NJujorku, a kasnije su delili i dom u tom gradu. Ipak, pritisak medija nije jenjavao, posebno zbog činjenice da je u čitavu priču bilo uključeno i dete.

Krudup je 2004. godine pokušao da zaustavi interesovanje javnosti za svoj privatni život. U poruci novinaru lista NJujork tajms zamolio je da se u tekstu ne pominje situacija sa Meri-Luiz Parker, ističući da je reč o bolnoj i ličnoj temi u koju je uključeno i dete. Naglasio je da ne želi da se tuđa patnja koristi za privlačenje pažnje čitalaca.

Kler Dejns je o ovoj vezi prvi put otvorenije govorila 2015. godine, gostujući u emisiji Hauarda Sterna. Priznala je da joj je bilo veoma teško da se nosi sa osudama i pažnjom javnosti, ali je objasnila da je tada bila mlada i zaljubljena.

"To mi je zaista teško palo. Nisam znala kako da postupim drugačije.", rekla je glumica, a zatim dodala da je imala 24 godine, da je bila zaljubljena i da je želela da istraži svoja osećanja, ne razmišljajući u potpunosti o posledicama koje bi takva odluka mogla da donese.

U jednom ranijem intervjuu opisala je vezu kao izbor da se prepusti ljubavi, ističući da joj nije bilo prijatno što je javnost posmatrala kroz tako nepovoljnu ulogu, ali da je odlučila da ostane pri svojoj odluci.

Meri-Luiz Parker nije javno iznosila detalje raskida

Dok su se Krudup i Dejns suočavali sa medijskom pažnjom, Meri-Luiz Parker prolazila je kroz jedan od najtežih perioda u životu. U januaru 2004. rodila je sina Vilijama, a o bolnom iskustvu kasnije je pisala u memoarima Dear Mr. You, objavljenim 2015. godine.

Iako nije direktno imenovala bivšeg partnera, u knjizi je opisala trenutke usamljenosti i težinu trudnoće nakon raskida. U jednom od odlomaka napisala je da je bila sama i da joj je čak i disanje predstavljalo napor. O ovoj temi uglavnom je izbegavala da govori javno, objašnjavajući da ne želi da privatna priča postane teret njihovom sinu.

Godinama kasnije, ipak je pokazala da je izašla iz tog bolnog perioda. Kada se Krudup 2023. oženio glumicom Naomi Vots, Parker je poručila da im želi sreću, podsećajući da je on otac njenog deteta.

Četiri godine zajedno, a onda kraj

Uprkos burnom početku i osudama koje su ih pratile, veza Bilija Krudupa i Kler Dejns potrajala je oko četiri godine. Par se razišao 2007. godine, bez velikih javnih objašnjenja i detalja o razlozima raskida. NJihov odnos tako je završen tiho, za razliku od načina na koji je počeo.

Oboje su kasnije pronašli nove partnere. Kler Dejns udala se za glumca Hjua Densija 2009. godine, a zajedno imaju troje dece. Krudup je nakon nekoliko godina veze sa glumicom Naomi Vots stao pred oltar 2023. godine.

Susret posle više od dve decenije ponovo privukao pažnju

Iako je od njihovog raskida prošlo mnogo godina, prošlost je ponovo dospela u centar pažnje u aprilu 2025. godine. Krudup i Dejns sreli su se na svečanosti Univerziteta u NJujorku, a njihov srdačan pozdrav i zagrljaj zabeležili su fotografi.

Nekadašnji par stigao je odvojeno, ali su se tokom događaja sreli, nasmejali jedno drugom i kratko razgovarali. Prizor je podsetio javnost na jednu od najpoznatijih holivudskih ljubavnih priča s početka dvehiljaditih, ali je istovremeno pokazao da između njih, barem u tom trenutku, nije bilo vidljive neprijatnosti.

Posle svega što se dogodilo, oboje su nastavili svoje živote, zasnovali porodice i izgradili nove odnose. Ipak, njihova romansa ostala je zapamćena ne samo zbog četvorogodišnje veze već i zbog okolnosti u kojima je počela, kao i pitanja koliko daleko javnost može da zadire u privatne odluke poznatih ljudi.

(Stil)

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