SUTRA JE SVETA PETKA: Smatra se najvećom zaštitnicom žena, a ovako prema verovanju treba provesti veče uoči praznika

Pravoslavni vernici sutra obeležavaju veliki praznik posvećen Prepodobnoj mati Paraskevi – Svetoj Petki

Sutra je veliki crkveni praznik posvećen Prepodobnoj mati Paraskevi – Svetoj Petki, jednoj od najvećih zaštitnica žena. Ova svetiteljaka u mnogim krajevima se slavi i kao krsna slava, a sutrašnji dan potrebno je provesti u postu na ulju.

Sveta Petka se prvenstveno smatra zaštitnicom žena, ali i pomoćnica bolesnim, gladnim i siromašnim. NJene svete mošti počivaju u rumunskom gradu Jaši. Interesantno je da su mošti prenošene iz Carigrada u Trnovo, pa iz Trnova u Carigrad, pa zatim u Beograd da bi, raznim istorijskim previranjima dospele u Jaši gde se i sada nalaze. Kneginja Milica i monahinja Jefimija su u 14. veku molile sultana da im preda mošti svete Petke, to dokazuje jake veze ove svetiteljke sa srpskim narodom.

Veče uoči dočeka ovog velikog praznika potrebno je provesti u molitvi, koja sledi nakon večere koju ukućani sprovode zajedno u miru i u slozi. Nakon toga, vernici bi trebalo da se prekrste tri puta, a potom domaćin iščitava molitvu posvećenu svetoj Petki.

Molitva Svetoj Petki

Pomozi Bože, Sveta Petko i Sveta Nedeljo, oprosti nas ako smo što pogrešili; pomozi mi i sačuvaj me Bože od tuđe bede neviđene; sačuvaj me od rđavih misli; pomozi sutrašnji danče; daj Bože zdravlje, dobro da spavam, rđavo da ne snim, već smilje i bosilje; daj Bože zdravlje, sreću i napredak i da zdravi i živi dočekamo sutrašnji dan!

Ovako se obično moli samo domaćin, a žene i deca se samo tri puta prekrste. Posle molitve se spava. Glava se uvek u spavanju okreće istoku, jer se tako valja. Jedna ruka se stavi pod glavu, a druga pruži. Uvek se leže na desnu stranu, jer se tako valja.