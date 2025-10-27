ŠTA ZNAČI AKO STE NOĆAS SANJALI SVETU PETKU? Ova verovanja su i danas čvrsto utkana u narodu

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas, 27. oktobra, obeležavaju jedan od najvećih praznika - Svetu Petku.

Sveta Petka, Prepodobna mati Paraskeva, jedna je od najpoštovanijih svetiteljki u našem narodu. Zaštitnici žena, dece, siromašnih i bolesnih, vernici se obraćaju kroz molitvu tražeći spas od životnih nevolja, a postoje i brojna verovanja vezana za veliki praznik.

Prema narodnom tumačenju, ako vam se Sveta Petka ukaže u snu, to može da znači dve stvari – ili ćete biti nagrađeni ili je to opomena i poziv da se promenite. Veruje se da se velika svetiteljka javlja u snu da vam ukaže da ste na dobrom putu ili da vas upozori.

Prema narodnom sanovniku, kad se Sveta Petka javi u snu, osobu koja ju je sanjala očekuju velike životne promene.

Smatra se da je Sveta Petka praznik žena, pa se ovoj svetici obraćaju žene svih vera i nacija. Svetu Petku mnogi smatraju za zaštitnicu, a veruje se da posebno štiti i pomaže ženama, deci i starim osobama. Vernici joj se obraćaju molitvom, posebno žene, kako bi im pomogla u životnim nevoljama.

"San je laža, a Bog je istina"

Na pitanje jedne žene šta znači sanjati svece, otac Dušan na sajtu Svetosavlje piše sledeće:

"Draga sestro, nemoj se ljutiti što ću se u odgovoru na tvoje pitanje poslužiti odgovorom jednoj sestri, koja je pre otprilike dve godine imala iste snove, čak je sanjala gotovo iste ličnosti. Sanjala je jednog sveca sa štapom, koga je prepoznala kao Svetog Nikolaja Čudotvorca, a ti si u snu videla mošti Svetog Vasilija Čudotvorca. Obe ste sanjale Svetu Petku i Presvetu Bogorodicu. Kako i u njenom, tako i u tvom pismu, ustvari nema pitanja, na koje bih trebalo da ti odgovorim. Ti jednostavno konstatuješ stvari i pojave, koje ti se događaju za vreme sna. Jedino pitaš: 'Šta znači sanjati Svetce?' Šta bi to, prema nekom sanovniku, trebalo da znači? I ti si sasvim sigurna da su to sveti, jer vidiš i mošti Svetog Vasilija Ostroškog, kako ih iznose iz crkve. Javljala ti se čak i Presveta Bogorodica (ili je to bila Sveta Petka?). A da li si nekad pomislila da to može biti prevara, jer po učenju Svetog pisma, duhovi zla mogu uzeti na sebe obličje svetlog anđela ili pravednog čoveka, kako to govori i Sveti apostol Pavle: 'I nikakvo čudo; jer se sam satana pretvara u anđela svetlosti' (2. Kor. 11, 14). Mnogi ljudi sanjaju i nerazumno veruju tim snovima, kao da su Božji znaci opštenja s nama. Jevanđelska je istina da postoje proročki snovi, koji jesu od Boga. Imamo za to primere i u Starom zavetu: javljanje Anđela Božijeg proroku Danilu, praocu Jakovu (unuku Avramovom), Agari u pustinji, proroku Joni, i druga poznata javljanja. Ipak snovi nemaju pretežni značaj za starozavetno otkrivenje. Nijedan veliki prorok ne poziva se na njih, a na jednom mestu (5. Mojsijeva 13, 1–5) izričito se upozorava na opasnost, da snovi mogu pogrešno da se shvate kao otkrivenje i da mogu navesti na bogootpadništvo. U Novom zavetu Anđeo se javlja Josifu najpre u Vitlejemu, a potom u Egiptu, radi zaštite Isusa i Presvete Bogorodice. Čitamo i o javljanju apostolima Petru i Pavlu. Međutim i tu apostoli savetuju opreznost da se ne veruje u snove (slično, dakle, i ove sanjalice skrnave telo i preziru Gospodstvo (Božije) a na slave hule Juda 8) i upozoraju na lažne učitelje, koji se upravo pozivaju na snove. Otuda niko od novozavetnih pisaca ne pokušava da na snovima zasnuje neku važniju poruku. U Žitijama svetih imamo mnogo primera, kada su se anđeli i sveti javljali takođe svetim Božijim ljudima i upozoravali ih na opšte ili pojedinačne nevolje i opasnosti. Ali, to je bilo promisliteljski, sa naročitim planom Božijim, od koristi za ceo narod. Ti, draga sestro, ne napisa ništa o porukama, koje ovi sveti (pa i Presveta Bogorodica) preneše tebi u snu, da bi ih ti prenela svojim bližnjima i svima nama. Samo pišeš da si plakala pri viđenju moštiju svetog Vasilija Ostroškog i da si u snu imala čudan osećaj. Ugodnici Božiji se ne javljaju bez preke potrebe ili obaveštavanja o nekoj nevolji. Zato, molim te, budi veoma obazriva prema tim snovima, da se, ne daj Bože, ne bi pogordila i pomislila kako, eto, sveti Božiji ugodnici opšte s tobom u snovima. Sveti oci nas uče da budemo veoma oprezni sa snovima, jer se češće u njima javlja đavo, prerušen u Anđela, svetitelja, Presvetu Bogorodicu, čak i u samoga Gospoda Hrista, kako bi nas zaveo na krivi put. Zato nas duhovno iskusniji savetuju, da ne verujemo takvim viđenjima, smireno se kroteći, da nismo dostojni javljanja Božijeg, čime ćemo posramiti varalicu od iskona. Ono što je Božije će se svakako i dogoditi, a ako je demonska obmana, sačuvaćemo sebe od lakomislene naivnosti. San je laža, a Bog je istina! Otac Dušan".

(Blic Žena)

BONUS VIDEO