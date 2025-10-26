CRKVENI RECEPT ZA SLAVSKO ŽITO: Evo po čemu se razlikuje

Slavsko žito je prema tradiciji neizostavni deo trpeze za slavu
Slavsko žito, poznato i kao koljivo, priprema se u čast svetitelja i u znak sećanja na pretke. Prema hrišćanstvu, ono simbolizuje večni život i vaskrsenje duše, a svako zrno pšenice podseća da smrt nije kraj, već prelazak u novi početak.
Sastojci:
- 500 g pšenice belije
- 400 g šećera
- 300–400 g mlevenih oraha
- 2 kesice vanilin šećera
- prstohvat mlevenog muskatnog oraščića
Priprema:
1. korak: Priprema pšenice
Pšenicu dobro očistite, isperite i potopite u hladnu vodu da odstoji preko noći. Ovaj proces omekšava zrno i skraćuje vreme kuvanja.
2. korak: Kuvanje
Ujutru pšenicu kuvajte u čistoj vodi dok zrna ne "puknu" i ne postanu potpuno mekana. Po potrebi dolivajte vodu tokom kuvanja. Kada je skuvana, procedite, ali je ne ispirajte.
3. korak: Mlevenje
Dok je još topla, sameljite pšenicu u mašini za meso ili usitnite štapnim mikserom, ali ne do kaše — najbolje je da zrna ostanu blago prepoznatljiva.
4. korak: Mešanje sastojaka
U većoj posudi pomešajte samlevenu pšenicu, šećer, vanilin šećer i mlevene orahe. Dodajte po želji muskatni oraščić, pa rukama dobro sjedinite sve sastojke.
5. korak: Ukrašavanje i služenje
Prebacite žito u dublju činiju, poravnajte površinu i pospite mlevenim orasima.
Po tradiciji, na sredinu se stavlja krst napravljen od celih oraha ili ukrasno posut mlevenim orasima u obliku krsta. Žito se služi ohlađeno, uz slavski kolač i čašu crnog vina.
