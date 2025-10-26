Oglas
CRKVENI RECEPT ZA SLAVSKO ŽITO: Evo po čemu se razlikuje

Slavsko žito je prema tradiciji neizostavni deo trpeze za slavu

1761489042_shutterstock_166522952.jpg
Foto: Shutterstock
Slavsko žito, poznato i kao koljivo, priprema se u čast svetitelja i u znak sećanja na pretke. Prema hrišćanstvu, ono simbolizuje večni život i vaskrsenje duše, a svako zrno pšenice podseća da smrt nije kraj, već prelazak u novi početak.

Sastojci:

  • 500 g pšenice belije
  • 400 g šećera
  • 300–400 g mlevenih oraha
  • 2 kesice vanilin šećera
  • prstohvat mlevenog muskatnog oraščića

Priprema:

1. korak: Priprema pšenice

Pšenicu dobro očistite, isperite i potopite u hladnu vodu da odstoji preko noći. Ovaj proces omekšava zrno i skraćuje vreme kuvanja.

2. korak: Kuvanje

Ujutru pšenicu kuvajte u čistoj vodi dok zrna ne "puknu" i ne postanu potpuno mekana. Po potrebi dolivajte vodu tokom kuvanja. Kada je skuvana, procedite, ali je ne ispirajte.

3. korak: Mlevenje

Dok je još topla, sameljite pšenicu u mašini za meso ili usitnite štapnim mikserom, ali ne do kaše — najbolje je da zrna ostanu blago prepoznatljiva.

4. korak: Mešanje sastojaka

U većoj posudi pomešajte samlevenu pšenicu, šećer, vanilin šećer i mlevene orahe. Dodajte po želji muskatni oraščić, pa rukama dobro sjedinite sve sastojke.

5. korak: Ukrašavanje i služenje

Prebacite žito u dublju činiju, poravnajte površinu i pospite mlevenim orasima.

Po tradiciji, na sredinu se stavlja krst napravljen od celih oraha ili ukrasno posut mlevenim orasima u obliku krsta. Žito se služi ohlađeno, uz slavski kolač i čašu crnog vina.

