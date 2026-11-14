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NIKO NIJE OČEKIVAO OVAKVOG MUŠKARCA PORED NJE: Glumica predstavila novog dečka, mreže gore,a ona nikad srećnija (FOTO)

Iako još uvek ne žele da definišu svoju romansu, poslednji zajednički snimci Dakote Džonson iz Los Anđelesa pokrenuli su nova nagađanja da između nje i Mašin Gan Kelija ipak postoji nešto više.

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Foto: Balkis Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Glumica Dakota Džonson ponovo je viđena u društvu muzičara, Mašin Gan Kelija, koji je nekada bio sa Megan Foks. NJih dvoje su fotografisani tokom zajedničkog izlaska u Los Anđelesu, a delovalo je da im je i te kako prijatno u društvu jedno drugog.

"Par je sedeo u separeu u uglu restorana The Tower Bar & Restaurant, u okviru hotela Sunset Tower", otkrio je izvor za magazin People.

"Pridružila su im se dva prijatelja, a tokom cele večeri delovali su veoma prisno. Naginjali su se jedno ka drugom i povremeno razmenjivali nežnosti, dok su zajedno uživali u raznovrsnoj hrani i piću", dodao je izvor.

Na jednoj od fotografija Dakota se široko osmehuje dok joj reper hita "Wild Boy" pruža ruku kako bi joj pomogao da siđe niz stepenice.

Magazin People je još u septembru objavio da se njih dvoje već mesecima tajno viđaju, nakon što su se zbližili na venčanju Tejlor Svift i Travisa Kelsija.

Tada je izvor otkrio da se zvezde "već mesecima druže i viđaju daleko od očiju javnosti" i da su se "ranije upoznali, ali su tek tada shvatili koliko se dobro slažu". Do njihovog zbližavanja došlo je na venčanju popularne pevačice Tejlor Svift i igrača američkog fudbala, Travisa Kelsija, održanom u julu u njujorškom Medison skver gardenu.

Pre romanse sa Kelijem, Dakota je bila najpoznatija po dugogodišnjoj vezi sa Krisom Martinom. U martu 2024. godine, izvor je za People otkrio da su se Dakota i Martin verili još pre nekoliko godina, ali da im se nije žurilo sa venčanjem.

NJena veza nije baš obradovala fanove na društvenim mrežama koji su joj poručili da je loše odabrala.

"Nema pravde", "Nikad neću shvatiti ženski ukus za muškarce", "Ovo mora da je šala", "Dakota, šta je ovo", bili su samo neki od komentara.

(Super žena)

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