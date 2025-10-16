SVE TAJNE MODNE KUĆE - VICTORIA'S SECRET: Po kome je dobila ime i kako je jedan muškarac uspeo da stvori najluksuzniji brend DONJEG VEŠA

Kompanija Victoria’s Secret osnovana je 1977. godine u Kaliforniji

Kada se pomene donji veš, na koji brend prvo pomislite? Da, u pravu ste. Može biti samo jedan. Sinonim za vrhunski seksepil i luksuznu estetiku, za gnezdo u kojem se, poput najvrednije riznice, čuva jato najzgodnijih žena planete... Iz manufakture Victoria's Secret već skoro pola veka izlaze najfiniji čipkani, satenski i svileni modeli iz snova, koji diskretno nagoveštavaju kakve tajne kriju njihove vlasnice i raspiruju maštu pripadnika jačeg pola.

Jesen u NJujorku, a temperatura – najvrelija letnja! Za to je "kriva" velika revija kuće Victoria's Secret, jedan od najekstravagantnijih i najskupljih događaja godine. Samo je Met Gala spektakularnija, slažu se svi. Šou se prošle jeseni vratio posle šest godina pauze, a kako je taj praznik za sva čula ponovo zaintrigirao svet, čelnici prestižne kuće doneli su odluku da više ne prekidaju tradiciju, svesni kakva kolektivna euforija prati svaki performans.

Ženski donji veš iz ugla muškarca

Kompanija je osnovana 1977. godine u Kaliforniji, u vreme kada se roditelji Adrijane Lime i Alesandre Ambrosio još nisu ni poznavali. Ideja je na pamet pala trgovcu Roju Rejmondu, koji nije imao nikakve veze sa svetom mode, niti se uopšte uklapao u tu priču. Jednostavno, bilo mu je neprijatno da svojoj supruzi Gaji kupuje malo slobodniji donji veš, a ni izbor mu se, ruku na srce, nije preterano dopadao.

"Kad bih ušao u robnu kuću, potpuno bi me obeshrabrile police pune frotirnih penjoara i ružne spavaćice od lošeg materijala sa bezveznim cvetnim printom. Uvek sam imao osećaj da sam nepoželjan i da me prodavačice doživljavaju kao uljeza. I da su htele, nisu mogle da mi pomognu, jer je njihov posao da uslužuju žene", otkrio se jednom prilikom.

Shvativši da je Americi, a i svetu, neophodno odeljenje donjeg veša u kojem bi se i muškarci osećali komforno dok kupuju poklone za svoje lepše polovine, i to ne samo za medeni mesec, Roj se bacio na posao. Osam godina pomno je osluškivao želje kupaca, pratio tržište i pročuavao trendove, da bi potom, spreman da započne biznis, pozajmio 80.000 dolara kako bi sa suprugom otvorio butik. Prvi je osvanuo u šoping centru Stenford u Palo Altu.

Burleska u viktorijanskom stilu

Katalozi su u početku distribuirani na privatne adrese, kako bi parovi u privatnosti svog doma mogli da razgledaju modele i biraju komade za posebne (noćne, jelte) prilike. Prva kolekcija bila je inspirisana prefinjenim viktorijanskim budoarom i tajnama koje se kriju ispod odeće, a kuća je dobila ime upravo po moćnoj britanskoj kraljici.

Posao se brzo razvijao, brže nego što je Rejmond mogao da zamisli. Već prve godine zaradio je pola miliona dolara, dovoljno da se otvore još četiri prodavnice. I katalog je igrao ozbiljnu, možda najvažniju ulogu u celoj priči, budući da je, u kasnijem periodu, donosio i do šest miliona dolara godišnje.

Početkom osamdesetih VS je promenila vlasnika. Rejmond je prodao brend Lesu Veksneru, koji se više fokusirao na žensku klijentelu što je, pokazalo se, bio odlučujući potez.

Zahvaljujući "reformulaciji", kuća je vrlo brzo preuzela primat u sferi proizvodnje donjeg veša sa "novim bojama, dezenima i stilovima koji su obezbeđivali seksepilnost upakovanu na ukusan, glamurozan način, i sa snobovskom privlačnošću evropskog luksuza". I butici su bili redizajnirani u duhu viktorijanske epohe – kada otvorite vrata, stičete utisak da ste upali u neku šarenu burlesku.

Vrhunski komfor i senzualni seksepil

Već ranih devedesetih kompanija je vredela više od milijardu dolara, ali uz mekši, romantičniji, suptilniji i prefinjeniji imidž od onog kojim je svojevremeno pomrsila konce modnoj industriji. Naravno, i dalje je sve bilo izazovno, uz diskretno i sve češće pomeranje granica shvatanja erotike i slobode ženskog tela. Čipka, transparentni brushalteri i svileni negližei postali su nešto što je svaka dama od stila morala da ima.

Šta još intimno rublje sa potpisom Victoria's Secret čini tako jedinstvenim, prepoznatljivim i neodoljivim? Reklama svakako, ali ne treba smetnuti s uma ni kvalitet, udobnost i estetiku. Zavodljiv dizajn, nežne pastelne boje ili pak večna crna – ko god se opredeli za ovaj donji veš, pokazuje da poseduje ne samo dobar ukus, već i da želi da uživa u vrhunskom komforu.

Vežite se, poleću Viktorijini anđeli!

A gde je Viktorijina tajna, tu su i Viktorijini anđeli. Jato je prvi put pistom "poletelo" u devetoj deceniji prošlog veka, a krila je prva stavila Stefani Sejmur. Osim supermodela, u kampanjama su učestvovale i mnoge holivudske dive. Nekim slavnim manekenkama VS je bio odskočna daska u karijeri, da ne govorimo u čitavom bogatstvu koje su im doneli unosni (Žizel Bundšen, Hajdi Klum, Adrijana, Alesandra, Tajra Benks, Irina Šajk, Miranda Ker, Rouzi Hantington-Vajtli, Lili Oldridž, Daucen Krus...).

Revije su nosile i one najveće, poput Naomi Kembel, koja je, u svom stilu, izjavila da se nikad nije zvanično pridružila jatu jer "nisu mogli dovoljno da je plate".

Da ne zaboravimo i glavnu zvezdu spektakla. Svake godine kuća predstavlja po jedan unikatan brushalter čija je vrednost – naučnofantastična. Najskuplji "Fantasy Bra" prošetala je Žizel 2005. Na sebi je imala grudnjak od neverovatnih 15 miliona dolara. Toliko, otprilike, košta i ceo šou. Međutim, to nije ništa u odnosu na profit, pošto se na VS račun godišnje sliva na stotine miliona dolara.

Krila nose samo odabrane

No, nije nimalo lako doći do titule Viktorijin anđeo. Lakše biste postali komandos ili pripadnik Legije stranaca. Za krila se, verovali ili ne, utrkuju i holivudske zvezde, a šef marketinga svojevremeno je otkrio da neprestano odbijaju zahteve slavnih glumica koje su spremne da se odreknu filmske karijere kako bi postale njihovi modeli.

Treba imati na umu da savršeno izvajano telo i privlačne crte lica ne garantuju uspeh. Naime, bar 90 odsto žena mora da vas smatra privlačnom kako bi vas uopšte uzeli u obzir. A čim se glamurozna revija završi, čelni ljudi ne gube vreme, nego odmah počinju da rade na pripremama za naredni šou.

Zanimljivo je da svaki model mora ponovo da ide na audiciju i da popularnost u tom slučaju apsolutno ništa ne znači. Sve i da se zovete Adrijana, Hajdi ili Irina, i da vam se klanja ceo svet, ako ne položite test sa najvišom ocenom – ništa od posla.

(Blic Žena)

BONUS VIDEO: