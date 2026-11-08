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NAJBOLJE ZIMSKO POVRĆE ZA JAČANJE IMUNITETA: Sada je na svakom koraku

Kako dani postaju hladniji, sezona prehlada i gripa sve nam se više približava, a prirodno jačanje imunog sistema putem namirnica koje podstiču njegov rad predstavlja odličan način da svojoj svakodnevici dodate dodatni sloj zaštite.

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Foto: Deposit/ VladislavNosick
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Sezonsko povrće je savršena polazna tačka. Iako se izbor sezonskih plodova tokom zime smanjuje, i dalje je dostupan veliki broj vrsta voća i povrća.

Najbolje zimsko povrće za zdravlje imunog sistema

Prema mišljenju nutricionista, kelj je najbolje zimsko povrće kada je zdravlje imunog sistema glavni prioritet.

- Kelj je zeleno lisnato povrće, pa je stoga bogat hranljivim materijama koje podržavaju imunitet, kao što su vitamin C i vitamin A - savetuje aže Smit, registrovani nutricionista za Real Simple. 

Vitamini C i A – kao i vitamini K i E, koji se takođe nalaze u kelju – predstavljaju antioksidanse koji pomažu u smanjenju upala i oksidativnog stresa u telu, a oba ova stanja mogu doprineti pojavi bolesti.

Kelj sadrži još više antioksidanasa, uključujući beta-karoten i druge polifenole.

- Kelj sadrži flavonoid zvani kemferol, koji podržava zdravlje imunog sistema tako što deluje na T-ćelije (vrstu belih krvnih zrnaca) i mikrobiom creva, a takođe pomaže u borbi protiv slobodnih radikala, odnosno oksidativnih jedinjenja.

U kelju ćete takođe pronaći vlakna, koja doprinose zdravlju imunog sistema jer poboljšavaju zdravlje crevnog mikrobioma. Rastvorljiva vlakna u kelju služe kao hrana za korisne bakterije u crevnom mikrobiomu, čime se povećava vitalnost ovog mikrobnog sistema.

Istraživanja su pokazala da je crevni mikrobiom ključan za zdravlje imunog sistema, budući da reguliše upalne procese i pruža podršku imunim ćelijama. Kao odličnu alternativu, nutricionisti takođe preporučuju zimsko povrće narandžaste boje, poput bundeve, raznih vrsta zimskih tikvi i slatkog krompira (batat). To je zahvaljujući sadržaju beta-karotena – biljnog pigmenta koji ovom povrću daje narandžastu boju. Ishrana bogata karotenoidima povezuje se sa jačim imunim sistemom, naročito kod starijih osoba i onih čiji je imunitet oslabljen.
 

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