NAJBOLJE ZIMSKO POVRĆE ZA JAČANJE IMUNITETA: Sada je na svakom koraku

Kako dani postaju hladniji, sezona prehlada i gripa sve nam se više približava, a prirodno jačanje imunog sistema putem namirnica koje podstiču njegov rad predstavlja odličan način da svojoj svakodnevici dodate dodatni sloj zaštite.

Sezonsko povrće je savršena polazna tačka. Iako se izbor sezonskih plodova tokom zime smanjuje, i dalje je dostupan veliki broj vrsta voća i povrća.

Najbolje zimsko povrće za zdravlje imunog sistema

Prema mišljenju nutricionista, kelj je najbolje zimsko povrće kada je zdravlje imunog sistema glavni prioritet.

- Kelj je zeleno lisnato povrće, pa je stoga bogat hranljivim materijama koje podržavaju imunitet, kao što su vitamin C i vitamin A - savetuje aže Smit, registrovani nutricionista za Real Simple.

Vitamini C i A – kao i vitamini K i E, koji se takođe nalaze u kelju – predstavljaju antioksidanse koji pomažu u smanjenju upala i oksidativnog stresa u telu, a oba ova stanja mogu doprineti pojavi bolesti.

Kelj sadrži još više antioksidanasa, uključujući beta-karoten i druge polifenole.

- Kelj sadrži flavonoid zvani kemferol, koji podržava zdravlje imunog sistema tako što deluje na T-ćelije (vrstu belih krvnih zrnaca) i mikrobiom creva, a takođe pomaže u borbi protiv slobodnih radikala, odnosno oksidativnih jedinjenja.

U kelju ćete takođe pronaći vlakna, koja doprinose zdravlju imunog sistema jer poboljšavaju zdravlje crevnog mikrobioma. Rastvorljiva vlakna u kelju služe kao hrana za korisne bakterije u crevnom mikrobiomu, čime se povećava vitalnost ovog mikrobnog sistema.

Istraživanja su pokazala da je crevni mikrobiom ključan za zdravlje imunog sistema, budući da reguliše upalne procese i pruža podršku imunim ćelijama. Kao odličnu alternativu, nutricionisti takođe preporučuju zimsko povrće narandžaste boje, poput bundeve, raznih vrsta zimskih tikvi i slatkog krompira (batat). To je zahvaljujući sadržaju beta-karotena – biljnog pigmenta koji ovom povrću daje narandžastu boju. Ishrana bogata karotenoidima povezuje se sa jačim imunim sistemom, naročito kod starijih osoba i onih čiji je imunitet oslabljen.

