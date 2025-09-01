Udala se najbogatija princeza u Evropi: Marija Karolina blistala u bajkovitoj venčanici (FOTO)

Kneževina Lihtenštajn je ove subote bila svedok prvog kraljevskog venčanja ove sezone.

Princeza Marija Karolina (28), drugo od četvoro dece naslednog princa Alojza i princeze Sofije, i unuka vladajućeg monarha, princa Hansa-Adama II, udala se za Leopolda Madura Volmera (33), venecuelanskog investicionog bankara i potomka jedne od najbogatijih porodica u južnoameričkoj zemlji.

Ceremonija venčanja održana je u katedrali u Vaducu, glavnom gradu ove male države smeštene između Švajcarske i Austrije, čija se kraljevska porodica smatra najbogatijom u Evropi.

Princeza Marija je venčanicom postigla spoj tradicionalnog i modernog izgleda, stvarajući upečatljiv, a u isto vreme sofisticiran izgled princeze. NJena venčanica A kroja sastoji se od čipke i delikatnog tila, sa providnim gornjim delom haljine i simpatičnim volan rukavima.

Foto: profimedia

Prelepa mlada je takođe nosila veo od čipke, koji je na mestu držala zadivljujuća tijara sa resama iz habzburškog perioda.



