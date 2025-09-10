Kako prepoznati kvalitetne tende za različite namene? Evo nekoliko smernica za sunčanu zaštitu koja traje

Sunčana zaštita kuće ili stana veoma često na spisku neophodnih radova dolazi poslednja, ili se gotovo nikad ne realizuje kada sve bude gotovo.

Nakon kratkog vremena upotrebe, korisnik prostora se uveri da su ovi sistemi neophodni za komfor i kvalitetan život. Ne može se uživati na terasi jer sunce upekne i bude veoma vruće čak i uveče, ili pak vetar nanosi kišu i sve bude mokro. Tada se traže brza i jeftina rešenja. Ona su u početku finansijski veoma prihvatljiva ali nakon jedne ili dve sezone suncobran se rasklima a ona jeftina tenda pocepa ili se mehanizam iskrivi.

Kako onda znati šta je kvalitetna sunčana zaštita i na šta treba obratiti pažnju ako želimo da nas tenda služi sezonama?

Materijal

Materijali od kojih je tenda napravljana mnogo govore od njenom kvalitetu, i zato jednako treba obratiti pažnju na samu konstrukciju kao i na vrste platna koje se koriste.

Najbolje tende su one sa aluminijumskom konstrukcijom i čeličnim elementima, najčešće se sreću kao tende od ekstrudiranog aluminijuma. Aluminijum je stabilan, čvrst i otporan materijal poznat po svojoj izdržljivosti i dugotrajnosti. Veoma je lagan pa je zato lak za rukovanje i za kreiranje tendi velikih formata. Napredna verzija aluminijuma je ekstrudirani aluminijum koji je jači, ujednačeniji i otporniji na koroziju. Ukratko, idealan za konstrukcije spoljnih sistema sunčane zaštite, koji su izloženi najrazličitijim vremenskim uslovima.

Vrsta i kvalitet platna tende takođe su veoma važni, jer ono treba da štiti od sunca i pruža komfor, a ne da se ispod nje osećate kao u loncu za nedeljni ručak. Pre svega, obratite pažnju na sam materijal – ona najmodernija, sa vrhunskim performansama su akrilna platna. Pružaju termičku udobnost kao i visok nivo otpornosti na cepanje i zatezanje što garantuje dugotrajnost tende. Ujedno, ona pružaju visok nivo zaštite od UV zračenja, ali naš predlog je da se fokusirate na platna sa nivoom zaštite od preko 85% pa sve do 99%.

Ukoliko želite da vaša tenda bude višenamenska, jednako je važno da se raspitate da li su platna koja ste izabrali vodootporna. Ako nisu, onda vas tenda štiti samo od sunca. A ako jesu, pljusak rane jeseni možete sa uživanjem posmatrati na svojoj terasi.

Dovoljno je da prodavcu zatražite međunarodne sertifikate kvaliteta različitih delova tende, kao što su QualiCoat, Oeko-Tex, Teflon i ScotchGard i druge, kako bi bili sigurni da ćete za vaš uložen novac dobiti najbolje.

Elektronika

Komfor korisnika je na prvom mestu, sa idejom da se uložen novac višestruko isplati. Električno upravljanje gotovo u potpunosti je zamenilo ručno otvaranje i zatvaranje tendi. Sada je dovoljan jedan klik za savršen ambijent vaše terase.

Ukoliko osim komfora želite i sgurnost, na tržištu se nalaze tende sa pametnim upravljanjem, koje imaju detekciju vremenskih uslova. Ukoliko niste kući kada krene letnje nevreme i nesvakidašnje jak vetar, sistem ugrađen u tendu prepoznaje negativne vremenske uslove, i sam pokreće automatsko zatvaranje radi zaštite platna i konstrukcije.

Naš predlog je Somfy motor – najkvalitetnija elektronika svetski poznatog proizvođača.

Vrste sistema za različite namene

Tenda koju odaberete treba da bude baš po vašoj meri. Mogućnost odabira proizvoda iz širokog spektra različitih sistema omogućava realizaciju najrazličitijih dimezija, po širini i izbačaju, a u skladu sa potrebama i željama korisnika. Mali balkoni, velike terase ili možda bašte kafića ili restorana – ako ponuda prodavca obuhvata sve ovo, na pravom ste mestu. Tende koje zadovoljavaju visoke standarde profesionalne upotrebe u vidu veličine, kvaliteta i dugotrajnosti, biće odlične i za ličnu upotrebu.

Još po nešto

Dodatne mogućnosti personalizacije su takođe veliki plus, ako se nađete u dilemi oko odabira savršene tende. Neki od najpoznatijih svetskih proizvođača danas nude i LED rasvetu u sklopu svojih sistema, kao i preko 150 različitih boja i dezena platna, omogućavajući korisniku da dobije jedinstvenu tendu po svojoj meri.

Gde naći sve ovo?

Kada govorimo o kvalitetnim aluminijumskim sistemima, navikli smo da odgovore na sva pitanja nudi domaća kompanija iz Stare Pazove, Armont d.o.o. Zato nas nije začudilo kada smo upravo u sklopu njihove ponude pronašli Armont Shading sisteme sunčane zaštite. Tende, venecijaneri, pergole, zip skrinovi – sve sertifikovano i proverenog, vrhunskog kvaliteta. Za više informacija, ideja i modela posetite i instagram stranicu armont.shading.

