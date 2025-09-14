Oglas
STARO SRPSKO JELO TOPI KILOGRAME KAO OD ŠALE: Najefikasnija palenta dijeta traje samo 4 dana

Palenta je mnogima omiljeni izbor za doručak, a može da se priprema na razne načine, uključujući kuvanje, prženje, pečenje, pa čak i na roštilju. Ono što je najbolje kod palenta dijete jeste što ćete dugo osećati sitost, a ujedno imati dobro varenje i brze rezultate. Inače, 100 g palente ima 85 kalorija.

1757850642_Screenshot-2025-09-14-at-1.45.10PM.png
Foto: Profimedia
Palenta dijeta zapravo je zasnovana na konzumaciji palente kao osnovne namirnice, uz dodatke poput mesa, sosa i povrća. Iako traje samo 4 dana, omogući će vašem telu neophodne vitamine i minerale, očistiti creva i ubrzati metabolizam.

Najbolja stvar kod ove dijete jeste što se složeni ugljeni hidrati u kombinaciji sa vlaknima iz palente dugo vare, pa nas dugo drže sitima, a ujedno podstiču dobro varenje i sprečavaju zatvor, što je česta posledica brzih dijeta.

Ipak, nije dozvoljeno kombinovanje svih namirnica sa palentom, već je zapravo zabranjeno dodavanje punomasnog sira, kajmaka i slanine.

Palenta dijeta - obroci po danima
1. dan (rasporedite na nekoliko obroka)

400 g palente
 1 krastavac
1 paradajz
1 jabuka
2 litre vode
2. dan (rasporedite na nekoliko obroka)

Ponovite sve od prvog dana.
3. dan (rasporedite na nekoliko obroka)

 400 g palente
salata od 300 g zelene salate
200 g svežeg kupusa
2 šargarepe
malo limunovog soka
1 kašičica maslinovog ulja
2 litre vode
3 šolje zelenog čaja bez šećera
4. dan (rasporedite na nekoliko obroka)

Ponovite jelovnik od trećeg dana.

Da bi vam palenta pomogla da smršate, mora da se kuva bez mleka, šećera i putera.

(Blic žena)

