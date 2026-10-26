MISTERIOZNO PISMO OCU MEGAN MARKL ZAVRŠILO U POLICIJI: Identitet pošiljaoca konačno otkriven, a optužbe su stare godinama

Kad je tek ulazila u kraljevsku porodicu, supruga princa Harija i londonska policija su dobile pismo s optužbama o Tomasu Marklu.

Pismo upućeno londonskoj policiji, u kojem su iznete šokantne tvrdnje u vezi s Tomasom Marklom Starijim, ocem vojvotkinje od Saseksa, napisala je njegova bivša supruga Rozlin Lavles, saznaje BBC.

Megan Markl je potvrdila u petak da je ranije bila obaveštena o "uznemirujućim optužbama" koje se odnose na njenog oca.

Londonska Metropoliten policija je u subotu potvrdila da je 2019. godine primila pismo koje se odnosi na Markla, a koje je u to vreme prosleđeno vojvodi i vojvotkinji od Saseksa.

Mediji su objavili da su u nekadašnjem domu 82-godišnjeg Markla Starijeg na Filipinima navodno pronađene fotografije koje prikazuju seksualno zlostavljanje dece, dok Tomas Markl, koji živi u SAD, negira sve optužbe.

Rozlin Lavles, koja je u međuvremenu preminula, majka je Meganinog polubrata i polusestru, Samante Markl i Tomasa Markla Mlađeg. Razvela se od Markla 1975. godine, pre nego što se on 1979. oženio Dorijom Ragland, majkom vojvotkinje od Saseksa.

Megan je rođena 1981. godine i jedina je ćerka Tomasa Markla i Dorije Ragland.

Megan Markl zbog ovih optužbi prekinula kontakt sa ocem

U izjavi koju je objavila u petak, Megan je potvrdila da pismo postoji.

– Duboko sam potresena... Moje misli su uz svu decu koja su možda pretrpela štetu – navela je ona.

Dodala je da se nada da će javnost razumeti zašto je u velikoj meri prekinula kontakt sa ocem i zašto mu ne dozvoljava da bude u kontaktu sa njenom decom.

Megan je sa ocem u lošim odnosima i ne razgovara s njim od 2018. godine. Prema saznanjima BBC-ja, kontakt je definitivno prekinula prošle godine, kada mu je rekla da ona i nadležni organi znaju da je, kako je navela, zlostavljao maloletne devojčice.

Izvori bliski vojvotkinji naveli su da je Megan ocu poslala pismo dok se nalazio u bolnici na Filipinima, gde mu je amputirana noga. U pismu ga je, prema tim navodima, upozorila da nikada neće upoznati svoje unuke.

Brat Megan Markl se izvinio što nije bio na njenoj strani

U petak je Meganin polubrat Tomas Markl Mlađi izjavio za britanski list The San da je u nekadašnjoj očevoj kući na Filipinima pronašao gomilu fotografija za koje tvrdi da pripadaju njegovom ocu. Prema medijskim izveštajima, policiji je rekao da je među pronađenim predmetima otkrio video-snimke i fotografije seksualnog zlostavljanja dece.

Takođe se izvinio Megan zbog toga što je na početku njihovog dugogodišnjeg porodičnog sukoba stao na očevu stranu, a rekao je da je "poslednjih devet godina štitio pogrešnu osobu".

Prema dostupnim informacijama, on je u julu kontaktirao Federalni istražni biro SAD (FBI) povodom spornih fotografija, a FBI je u međuvremenu potvrdio da je upoznat sa optužbama.

Zvaničnici na Filipinima su potvrdili da istražuju navode koji se odnose na Tomasa Markla.

(Glossy)

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