ODVOJENE SPAVAĆE SOBE I BRAK KOJI INTRIGIRA SVET: Šta se zaista krije iza zatvorenih vrata Bele kuće?

U braku su od 2005. godine, zajedno se pojavljuju na važnim državnim događajima i žive u jednoj od najpoznatijih rezidencija na svetu.

Ipak, iza zatvorenih vrata Bele kuće, život Donalda i Melanije Tramp navodno izgleda znatno drugačije od slike koju javnost ima o jednom predsedničkom paru.

Prema pojedinim medijskim izveštajima i tvrdnjama autora koji su se bavili njihovim odnosom, Donald i Melanija ne provode nužno sve vreme zajedno, a pominjale su se i odvojene spavaće sobe.

Njihov brak godinama intrigira javnost upravo zbog retkih uvida u privatni život i činjenice da prva dama pažljivo čuva svoju intimu.

Bela kuća nije samo rezidencija američkog predsednika već čitav kompleks sa brojnim prostorijama, hodnicima i privatnim apartmanima. Prostire se na oko 5.100 kvadratnih metara i ima 132 sobe i 35 kupatila, što omogućava dovoljno prostora za odvojene radne i privatne zone. O ovim zanimljivim detaljima pisao je i magazin „Hello!“.

Ipak, priče o tome kako Trampovi zaista žive iza zatvorenih vrata treba posmatrati sa oprezom, jer nisu svi navodi nezavisno potvrđeni.

Melanija nije odmah došla u Belu kuću

Kada je Donald Tramp prvi put postao predsednik Sjedinjenih Američkih Država 2017. godine, njegova supruga nije se odmah preselila u Vašington. Melanija je ostala u Njujorku sa sinom Baronom, koji je tada završavao školsku godinu na Menhetnu. U Belu kuću stigla je približno šest meseci nakon suprugove inauguracije.

Upravo u tom periodu pojavile su se tvrdnje o tome da supružnici imaju odvojene spavaće sobe. O njima je pisao Majkl Volf u knjizi „Vatra i bes: Unutar Trampove Bele kuće“, u kojoj je izneo svoju verziju događaja iz prve godine Trampovog predsedničkog mandata.

Prema Volfovim navodima, predsednik se nije naročito prijatno osećao u novoj rezidenciji, a pojedini delovi Bele kuće delovali su mu jezivo. Autor je tvrdio da se Tramp povlačio u svoju spavaću sobu, što je opisao kao odstupanje od uobičajenog načina života predsedničkih parova.

Međutim, Tramp je odbacio tvrdnje iz Volfove knjige i označio ih kao neistinite. Zbog toga priče o njihovim spavaćim sobama ne treba predstavljati kao potvrđenu činjenicu, već kao navode iznete u knjizi.

Brak koji intrigira javnost godinama

O odnosu Donalda i Melanije pisala je i novinarka Meri Džordan, autorka biografije prve dame. Tokom rada na knjizi razgovarala je sa ljudima koji su poznavali supružnike, sarađivali sa njima ili imali priliku da ih vide van zvaničnih događaja.

Džordan je njihov odnos opisala kao složen, uz periode tokom kojih su supružnici provodili dosta vremena odvojeno. Ipak, prema njenim navodima, među njima postoji povezanost, a Tramp je često pozivao suprugu nakon govora i predizbornih skupova.

Ovaj detalj pokazuje zašto fizička udaljenost ne mora nužno da znači i emocionalnu udaljenost. S druge strane, zajednički dom i dugogodišnji brak ne podrazumevaju da partneri moraju da dele svaku aktivnost ili da sve slobodno vreme provode zajedno.

Autorka je takođe istakla da Melanija ceni privatnost i ima sopstvena interesovanja, koja se ne moraju uvek poklapati sa suprugovim. Kao primer navodi se golf, jedna od aktivnosti u kojima Donald Tramp posebno uživa.

Gde su navodno imali odvojene spavaće sobe?

Novinarka Kejt Benet, koja je izveštavala o Melaniji Tramp, takođe je pisala o rasporedu privatnih prostorija u Beloj kući. Prema njenim navodima, Donald Tramp koristio je glavni predsednički apartman, dok je Melanija imala zaseban dvosobni apartman na trećem spratu rezidencije.

U tim prostorijama ranije je boravila Marijan Robinson, majka Mišel Obame, tokom perioda kada je njena ćerka bila prva dama. Takav raspored omogućavao je Melaniji da ima sopstveni privatni prostor, iako je živela pod istim krovom sa suprugom.

Ipak, važno je razlikovati ranije medijske izveštaje od potvrđenih informacija o sadašnjem životu Trampovih. Nema dovoljno pouzdanih dokaza da bi se sa sigurnošću moglo tvrditi da danas spavaju odvojeno ili da je njihov privatni život organizovan na isti način kao tokom prvog predsedničkog mandata.

(Glossy)

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