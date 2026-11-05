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KOKTEL PROTIV GOJENJA: Saveznik u procesu mršavljenja

Zimski period ima svoje čari, ali i izazove. Kako odoleti slavskim gozbama i prazničnim đkonijama? Teško, ali postoje mali trikovi da predupredite gomilanje kilograma. Jedan od njih je ovaj napitak čija je osnova kefir..

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Foto: Deposit/ alexru1313
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Domaći napitak od kefira, cimeta, đumbira i ljute paprike često se pominje kao saveznik u procesu mršavljenja. Kombinacija fermentisanog mlečnog napitka i aromatičnih začina privlači pažnju onih koji žele da uvedu male promene u svoju svakodnevnu ishranu. Evo kako se priprema i na šta treba obratiti pažnju.

Prilično oštar i začinjen ukus ovog kefirskog napitka možda neće svakome odgovarati. Ipak, kefir i cimet daju mu prijatnu osnovu, dok đumbir i ljuta papričica doprinose karakterističnoj aromi.

Nije tajna da kefir može biti koristan deo uravnotežene ishrane. Sadrži korisne mikroorganizme koji mogu doprineti zdravlju crevne mikroflore, a ujedno je izvor proteina i drugih važnih hranljivih materija.

NJegov ukus može se obogatiti dodavanjem nekoliko aromatičnih začina – đumbira, cimeta i mlevene crvene paprike.

Sastojci za jednu porciju napitka

  • 200 g kefira (sa sadržajem masti do 1%)
  • 1 kašičica cimeta u prahu
  • 1–2 kašičice sitno rendanog svežeg đumbira ili đumbira u prahu
  • 1 prstohvat ljute crvene paprike

Priprema: Priprema ne može biti jednostavnija – dobro pomešajte kefir sa svim navedenim začinima. Najbolje je da svaku porciju pripremite neposredno pre konzumiranja.

Kako i kada piti napitak od kefira, đumbira i cimeta?

Postoje različiti načini na koje ljudi uključuju ovakav napitak u svoju ishranu. Neki ga piju 20–30 minuta pre obroka, dok drugi više vole da ga konzumiraju nakon jela.

Ipak, nema pouzdanih dokaza da vreme konzumiranja ove kombinacije značajno ubrzava metabolizam ili da sama po sebi dovodi do gubitka kilograma.

Ako vam prija, napitak možete uključiti u svakodnevnu ishranu kao užinu ili dodatak obroku. Nije preporučljivo da njime zamenjujete večeru ili druge redovne obroke, niti da ga koristite kao osnovu restriktivnih dijeta.

Takođe, imajte na umu da ljuta papričica i đumbir kod osoba sa osetljivim želucem mogu izazvati nelagodnost, gorušicu ili iritaciju.

(Sensa)

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