OTKRIVENA TAJNA DIJETA SINDI KRAFORD: Nije ni čudo što izgleda ovako u šestoj deceniji života! (JELOVNIK)

Višak kilograma, problemi s kožom i kosom, pa i godine muče i najlepše žene na svetu! Top-model Sindi Kraford, koja je svetsku karijeru gradila osamdesetih godina na modnim pistama uz vrhunske kreatore, kada se i proslavila, danas ima 56 godina, ali i dalje izgleda zanosno.

Nedavno je otkrila da su za njenu figuru zaslužne navike iz vremena dok se bavila manekenstvom, i kada želi da skine kilograme, menja ishranu i služi se trikovima kojima "višak" brzo nestaje.

- Kada negde gostujem ili idem na prijeme ili premijere, ako se desi da primetim višak, sedam dana primenim dijetu kojom mogu da skinem i do pet kilograma. Na visinu od 177 centimetara, moja idealna težina je 58 kilograma i ova mini-dijeta mi savršeno odgovara zato što ne gladujem. Porcije su male, a drugo pravilo je, što i moj nutricionista savetuje, da tu bude svega po meri: 30 odsto proteina, 40 odsto ugljenih hidrata i 30 odsto masti - otkrila je Sindi Kraford.

Primer jelovnika:

Doručak: pržena jaja, komad tvrdog sira (30 g) i komad ražanog hleba

Užina: zelena jabuka, grožđe ili voćna salata (150 grama)

Ručak: riba ili pileće meso (150 grama) sa zamrznutim povrćem, mali komad ražanog hleba

Užina: pomorandža ili 30 grama sira

Večera: kuvana govedina (150 grama), salata od povrća (100 grama) sa kašikom maslinovog ulja, četvrtina čaše kuvanog pasulja

